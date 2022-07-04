Отказ от российских энергоносителей: многие жители Эстонии готовы платить больше и терпеть неудобства

В ходе опроса, проведенного банком Citadele в трех прибалтийских странах, 37 процентов жителей Эстонии ответили, что готовы платить больше за отопление в краткосрочной перспективе, если это поможет стать независимыми от российских ресурсов. Еще 15 процентов указали, что готовы к этому, хотя это будет для них сложно в финансовом плане.

Из всех трех стран меньше всего готовы переплачивать за отопление жители Латвии. Там 39 процентов респондентов заявили, что не согласны с этим. В Литве таким образом ответили лишь 22 процента.

В ходе опроса у людей также спросили, какие у них планы на покрытие возросших расходов на отопление, и выяснилось, что целых 48 процентов ответивших эстонцев стараются по возможности экономить, чтобы снизить расходы и, таким образом, быть готовыми к следующему отопительному периоду. «Они стараются меньше тратить на развлечения, еду, транспорт и другие вещи, которые не являются непосредственно необходимыми», – сказал глава эстонского филиала банка Citadele Райнер Моппель.

Почти треть (29 процентов) опрошенных заявили, что не намерены напрямую экономить, но отказались от запланированных крупных покупок, таких как путешествия, покупка автомобиля или ремонт. 13 процентов людей планируют покрыть высокие затраты заранее накопленными сбережениями. 10 процентов планируют инвестировать в повышение энергоэффективности дома.