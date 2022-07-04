Ян Левченко ⟩ Мнимый выбор Пиотровского: заявления директора главного музея России – приговор российскому истеблишменту

Напомним, что 22 июня, то есть в день, который в советской и российской историографии принято отмечать, как начало масштабной спецоперации так называемых «стран Оси» против Советского Союза летом 1941 года, 78-летний академик Пиотровский рассказал «Российской газете», что россияне – «милитаристы и имперцы», что выставки за рубежом – это тоже «спецоперация» и что нынешняя Россия – больше Европа, чем сама Европа, которая превращается в Советский Союз, где все ходят строем и борются за мир. А Россия воюет, потому что только война есть самоутверждение нации. Директор Эрмитажа также заявил, что «чувство исторического достоинства» состоит в том, чтобы «соответствовать исторической миссии своей страны», то есть идти воевать или, по меньшей мере, «делать что-то не менее важное»: «когда говорят пушки, должны говорить и музы».

В первые же дни после интервью Пиотровского его решительно осудили оппозиционные блогеры, эксперты и наблюдатели. Наиболее подробную отповедь опубликовала в своем фейсбуке британская журналистка армяно-российского происхождения Карина Корквелл-Фере, посоветовавшая Пиотровскому «спросить у немцев», во что обходится такое «самоутверждение нации». Вскоре начались и заявления деятелей академического поля. Так, например, о несовместимости высказываний Пиотровского с миссией ученого и деятеля культуры высказался известный переводчик, историк литературы и гуманитарной науки Сергей Зенкин, в знак протеста вышедший из состава совета по истории мировой культуры РАН, председателем которого является Пиотровский. «Я с первого дня выступаю против войны – сказал профессор Зенкин. – Ее начало совпало с международным конгрессом в Таллинне и Тарту в честь столетия Юрия Лотмана, в котором я участвовал. В конце конгресса было принято коллективное антивоенное заявление, и эстонские коллеги доверили мне написать его текст. Я российский ученый-гуманитарий, и моя задача сейчас – сопротивляться войне прежде всего на том участке, где я более всего компетентен. Когда крупный функционер от культуры, недавно назначенный руководить мною в академическом совете, широковещательно выступает за милитаризацию культуры, утверждая, что она должна служить "спецоперации" и "самоутверждению нации" – это непосредственно касается меня, и я вынужден публично отмежеваться от него. Речь идет о защите науки и культуры от войны, от шовинистического мышления, которое несовместимо с рациональностью науки и гуманизмом культуры. Я считаю эту защиту своим патриотическим и профессиональным долгом». Тем не менее, большинство представителей академического сообщества, тем более, оставшихся в России, хранят уже ставшее привычным равнодушное молчание.