Перспективы роста обрабатывающей промышленности Эстонии ухудшаются

«Если в первом квартале промышленное производство выросло почти на 4 процента, то в первые два месяца второго квартала оно даже ускорилось. Это было обусловлено значительным ростом производства энергии, при этом импорт вырос на четверть в горнодобывающей промышленности и на треть в производстве электроэнергии. Увеличение производства энергии произошло за счет роста производства электроэнергии на 88 процентов, в то время как производство тепла снизилось», – сообщил Тыну Мертсина.

По его словам, состояние экономики Эстонии лучше всего описывается показателями обрабатывающей промышленности, крупнейшей отрасли по обороту и крупнейшего экспортера товаров. «Темпы роста производства в обрабатывающей промышленности в мае замедлились до 2 процентов. Если в первом квартале он вырос почти на 5 процентов, то за первые два месяца второго квартала – почти на 3 процента. В мае наибольший вклад в рост производства в обрабатывающей промышленности внесли отрасли электроники и электрооборудования, в то время как снижение в текстильной, деревообрабатывающей и химической промышленности стало основным фактором, сдерживающим рост», – напомнил Мертсина.