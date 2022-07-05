«Русские и эстонские дети живут в своих пузырях». Как школа определяет успешность в эстонской среде

Есть у Виталия и другой негативный опыт: «Дочка заканчивала школу с углубленным изучением эстонского языка. Оно заключалось в том, что она всю школу танцевала каэра-яани и прочее. Знаний ни по одному предмету, который им давали на эстонском языке, у нее нет. Языка тоже нет. И такой у них весь класс».

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Думать не только о языке, но о единой школе тоже

НАТАЛЬЯ МЯЛИЦИНА разработчик программы языкового погружения

Наталья Мялицина. Фото: Konstantin Sednev/Postimees Grupp

Мы вновь и очень интенсивно говорим о переходе на эстоноязычное обучение. Для меня это означает исполнение статьи 37 Конституции: «У каждого есть право получить обучение на эстонском языке». Реальная же ситуация такова, что сейчас мы определенно сделать этого не сможем. Мы не сможем обеспечить всем детям эстоноязычного обучения.

У нас имеется план, согласно которому все должно быть готово к 2035 году. Для меня это невероятно долгий период, который позволяет отложить все на неопределенный срок, забыть об этом и снова вспомнить.

Мне очень приятно, что в последнее время мы снова заговорили о языковом погружении. Я долгое время была разработчиком и активистом этой программы и абсолютно убеждена в ее эффективности. Однако нужно, конечно, помнить о том, что языковое погружение не является волшебной палочкой, подключение к программе не является таблеткой, которую можно принять, и все будет хорошо. Почему языковое погружение не распространено так, как мы предполагали и хотели? Оно требует системного управления, изменений в организации и культуре, определенного количества персонала.

Как организовать переход? По учебным ступеням, как предусматривает учебная программа: 1, 4 и 7 классы и в следующем году уже следующий класс. И все же первое, что нужно сделать – начать учить эстонскому языку на эстонском языке, а не в переводе! На это и много денег не нужно.

Для меня самой важной проблемой являются учителя. Я всегда говорила, что учителя дороже денег, их нужно беречь и поддерживать. Я знаю многих учителей, у которых нет проблем с эстонским языком, они очень современные и сосредоточенные на учениках. Проблема в перегруженности и выгорании. Это есть как в детских садах, так и в школах. Учителей в Эстонии почему-то нет, их не прибавляется. Может быть, стоит подумать о компенсации учебных кредитов, как это было у нас когда-то и приносило очень хорошие результаты?

Мне нравится принцип языкового погружения: показывай то, что хорошо, и это вдохновит других. Я в это верю. Но у нас имеется основной вопрос: где взять учителей? Я тут как-то подумала, что все те, кто постоянно критикует русские школы, могли бы однажды прийти в такую школу и сделать что-то реальное, наконец. Мы почему-то зациклились на одном, но я считаю, что наряду с разговорами о переходе на эстонский язык обучения нам нужно говорить о единой эстонской школе, совместном обучении. Я уверена, что это возможно, вижу это воочию.

Нет диалога между министерством и школами

ДЕНИС ПРЕСНЕЦОВ, директор Ляэнемерской гимназии

Денис Преснецов. Фото: Eero Vabamaegi/Postimees

Уже неоднократно высказывались мнения, что необходимо решать языковой вопрос с начальной школы, где сейчас у учеников только два урока эстонского языка в неделю. Министерство образования закрывает на это глаза. И каждая школа самостоятельно строит учебный план, чтобы к гимназии все учащиеся могли понимать происходящее на 60 процентах уроков, где преподавание ведется на эстонском языке. Преданные своему делу учителя делают в русскоязычных школах невозможное, и с задачей справляются. Но это неудобная тема – хвалить учителей в школах с русским языком обучения, об этом молчат.

Катастрофически не хватает методик обучения. Почему 31 год почти не занимались этими разработками? В любом демократическом государстве огромное внимание уделяется подготовке учителей. Выпускники – будущие педагоги – не хотят идти в школу ни с каким языком обучения. Это большая удача – найти лингвиста, например. Наша школа объявила набор учителей эстонского языка, но никто не откликается.

И у родителей, и у учеников при поступлении в школу должен быть выбор языка обучения. Если есть уверенность, что ребенок справится с эстонским языком, его смело отдают в соответствующую школу. Детей с логопедическими или психологическими проблемами нельзя резко погружать в среду с другим языком обучения. Каждый ребенок должен усвоить родной язык, а затем приниматься за другие. В этом и состоит ключ успеха владения разными языками.