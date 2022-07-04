Истребители НАТО пять раз сопроводили российские самолеты

28 июня истребители НАТО обнаружили российский истребитель Су-24М, пролетавший через международное воздушное пространство из Калининградской области и возвращавшийся в него.

Самолет летел без радиолокационного ответчика, без плана полета и не поддерживал радиосвязь с Региональным центром управления полетами.

29 июня истребители воздушной полиции дважды патрулировали границу воздушного пространства стран Балтии с Россией и Беларусью.

В тот же день самолеты НАТО также зафиксировали транспортный самолет Ан-12, летевший через международное воздушное пространство в Калининградскую область.

Самолет летел с радиолокационным ответчиком, без плана полета, поддерживал радиосвязь с Региональным центром управления полетами.