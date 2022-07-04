На прошлой неделе истребители НАТО пять раз поднимались в воздух для патрулирования, опознавания и сопровождения российских военных самолетов, летевших в международном воздушном пространстве над Балтийским морем.
Истребители НАТО пять раз сопроводили российские самолеты
28 июня истребители НАТО обнаружили российский истребитель Су-24М, пролетавший через международное воздушное пространство из Калининградской области и возвращавшийся в него.
Самолет летел без радиолокационного ответчика, без плана полета и не поддерживал радиосвязь с Региональным центром управления полетами.
29 июня истребители воздушной полиции дважды патрулировали границу воздушного пространства стран Балтии с Россией и Беларусью.
В тот же день самолеты НАТО также зафиксировали транспортный самолет Ан-12, летевший через международное воздушное пространство в Калининградскую область.
Самолет летел с радиолокационным ответчиком, без плана полета, поддерживал радиосвязь с Региональным центром управления полетами.
2 июля истребители НАТО вновь патрулировали границу воздушного пространства стран Балтии с Россией и Беларусью.