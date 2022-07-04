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Истребители НАТО пять раз сопроводили российские самолеты

rus.postimees.ee
Истребители НАТО пять раз сопроводили российские самолеты
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Истребители Су-24М. Снимок иллюстртивный
Истребители Су-24М. Снимок иллюстртивный Фото: Alexander Shcherbak

На прошлой неделе истребители НАТО пять раз поднимались в воздух для патрулирования, опознавания и сопровождения российских военных самолетов, летевших в международном воздушном пространстве над Балтийским морем.

28 июня истребители НАТО обнаружили российский истребитель Су-24М, пролетавший через международное воздушное пространство из Калининградской области и возвращавшийся в него.

Самолет летел без радиолокационного ответчика, без плана полета и не поддерживал радиосвязь с Региональным центром управления полетами.

29 июня истребители воздушной полиции дважды патрулировали границу воздушного пространства стран Балтии с Россией и Беларусью.

В тот же день самолеты НАТО также зафиксировали транспортный самолет Ан-12, летевший через международное воздушное пространство в Калининградскую область.

Самолет летел с радиолокационным ответчиком, без плана полета, поддерживал радиосвязь с Региональным центром управления полетами.

2 июля истребители НАТО вновь патрулировали границу воздушного пространства стран Балтии с Россией и Беларусью.

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