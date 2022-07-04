Источник: проблемы Федотова с армией возникли из-за конфликта с ЦСКА

«В сборных командах России необходимых спортсменов призывного возраста заносят в списки, по этим спискам их призывают в спортивную роту. Так они призываются в армию, делается это через Минобороны и частично через МВД. И никаких проблем с выступлениями не возникает. Федотов поругался с армейцами. Это всё вопрос контактов, амбиций самого вратаря и другого человека. Понятно, что все должны отслужить. Но при этом есть утверждённый порядок, который Федотова не устроил», – пишет «РИА Новости Спорт», ссылаясь на свои источники.