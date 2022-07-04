В субботу рано утром компания из шести мальчиков при до сих пор не выясненных обстоятельствах завладела принадлежащим бабушке одного из них автомобилем Dacia, на котором стали кататься по Тартумаа. Но неопытный водитель не смог справиться с машиной и вылетел в кювет, где автомобиль был поврежден. Вскоре машина полностью сгорела.
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Машина с шестью детьми попала в ДТП и загорелась: что случилось в то утро?
Машина с шестью детьми попала в ДТП и загорелась: что случилось в то утро?
В субботу рано утром в Центр тревоги поступило сообщение о ДТП в Тартумаа, где автомобиль Dacia Logan 2008 года выпуска, которым управлял 16-летний подросток, на данный момент еще в неизвестном месте вылетел в кювет, но после продолжил свой путь. Автомобиль с шестью несовершеннолетними мальчиками завершил путь в волости Эльва в деревне Тильга на дороге Лоссимяэ-Вилси, где бабушкина машина загорелась и полностью сгорела. К счастью, компания смогла выбраться из машины и никто серьезных травм не получил.