Пн, 4.07.2022
Погода
Гороскоп
Подписка
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
UKR
ENG
Otsing
Для подписчиков

Машина с шестью детьми попала в ДТП и загорелась: что случилось в то утро?

Вейки Ояперв
Машина с шестью детьми попала в ДТП и загорелась: что случилось в то утро?
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
После возгорания от Dacia 2008 года выпуска почти ничего не осталось.
После возгорания от Dacia 2008 года выпуска почти ничего не осталось. Фото: PPA

В субботу рано утром компания из шести мальчиков при до сих пор не выясненных обстоятельствах завладела принадлежащим бабушке одного из них автомобилем Dacia, на котором стали кататься по Тартумаа. Но неопытный водитель не смог справиться с машиной и вылетел в кювет, где автомобиль был поврежден. Вскоре машина полностью сгорела.

В субботу рано утром в Центр тревоги поступило сообщение о ДТП в Тартумаа, где автомобиль Dacia Logan 2008 года выпуска, которым управлял 16-летний подросток, на данный момент еще в неизвестном месте вылетел в кювет, но после продолжил свой путь. Автомобиль с шестью несовершеннолетними мальчиками завершил путь в волости Эльва в деревне Тильга на дороге Лоссимяэ-Вилси, где бабушкина машина загорелась и полностью сгорела. К счастью, компания смогла выбраться из машины и никто серьезных травм не получил.

«По словам детей, в ночь на 2 июля они вместе со своей компанией катались на этой машине по Тартумаа и в месте, которое они не знают, загнали машину в кювет. Во время вылета в кювет 11-летний мальчик, сидевший на заднем сиденье автомобиля, получил травмы», — сказал Postimees тартуский аварийный полицейский Рандо Йыэметс.

Ключевые слова
Наверх