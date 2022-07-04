Машина с шестью детьми попала в ДТП и загорелась: что случилось в то утро?

В субботу рано утром в Центр тревоги поступило сообщение о ДТП в Тартумаа, где автомобиль Dacia Logan 2008 года выпуска, которым управлял 16-летний подросток, на данный момент еще в неизвестном месте вылетел в кювет, но после продолжил свой путь. Автомобиль с шестью несовершеннолетними мальчиками завершил путь в волости Эльва в деревне Тильга на дороге Лоссимяэ-Вилси, где бабушкина машина загорелась и полностью сгорела. К счастью, компания смогла выбраться из машины и никто серьезных травм не получил.