На озере Харку распространяются сине-зеленые водоросли

Старейшина района Хааберсти Олег Сильянов сказал, что 1 июля Департамент здоровья взял пробы воды у пляжа, чтобы определить наличие сине-зеленых водорослей: «Сегодня пришли результаты анализов, подтвердившие, что сине-зеленые водоросли в озере Харку есть, в том числе, потенциально токсичные виды. Поскольку качество воды в озере Харку изменилось, купаться сейчас в нем не рекомендуется, поэтому над пляжем развивается фиолетовый флаг».