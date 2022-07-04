Пробы, взятые Департаментом здоровья, показали присутствие сине-зеленых водорослей в озере Харку.
На озере Харку распространяются сине-зеленые водоросли
Старейшина района Хааберсти Олег Сильянов сказал, что 1 июля Департамент здоровья взял пробы воды у пляжа, чтобы определить наличие сине-зеленых водорослей: «Сегодня пришли результаты анализов, подтвердившие, что сине-зеленые водоросли в озере Харку есть, в том числе, потенциально токсичные виды. Поскольку качество воды в озере Харку изменилось, купаться сейчас в нем не рекомендуется, поэтому над пляжем развивается фиолетовый флаг».
Человек может получить отравление токсинами сине-зеленых водорослей, хлебнув воду. Отравления опасны, прежде всего, для маленьких детей и пожилых людей. Симптомы отравления похожи на симптомы обычного гриппа, могут появиться покраснение глаз и кожи, плохое самочувствие и понос, температура, насморк и кашель, боль в мышцах, высыпание на губах и нарушение равновесия.