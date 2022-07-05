Филолог Михаил Трунин: из вопроса о владении эстонским языком пора исключить идеологию

Апофеозом такого отношения, мне кажется, служат детские учреждения в районах, где преобладает русскоязычное население. Там фактически уже произошел переход к смешанной образовательной модели. Двое моих детей ходили в эстонский детский сад, сейчас учатся в эстонской школе, и от трети до половины их одногруппников и одноклассников – такие же русскоязычные, как и они. Я долго смотрел на это сквозь призму приведенной выше аргументации, то есть думал о том, какие плюсы моим детям дает эстоноязычное образование и как я буду относиться к тому, что они скорее всего еще долго не научатся грамотно писать по-русски. И вот на днях старший ребенок написал маркером на доске: «Дома хорошо». Именно так – не «haraso», как он писал пару лет назад, и даже не «харашо», как стал писать чуть позже. На мой вопрос, откуда ему известно нормативное написание, он ответил, что у них с одноклассниками есть русскоязычный чат в телеграме, и телефон при вводе столько раз исправлял упомянутое слово, что мой сын запомнил, как правильно. Что тут еще сказать: дома действительно хорошо – даже если государственный язык отличается от твоего родного.