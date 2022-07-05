Филолог Михаил Трунин: из вопроса о владении эстонским языком пора исключить идеологию

В постсоветской России (или, как минимум, в европейской ее части) советское наследие в восприятии иностранных языков, кажется, удалось пре одолеть в паре десятков крупных столичных школ. В основном изучение языков связано для россиян с сильным стрессом и быстрой потерей мотивации.
Отсюда же и двойственность в отношении к иностранцам и всему, что с ними связано (в том числе их языку): уважение, переходящее в подобострастие, легко сочетается с презрением, доходящим до ненависти. Нынешняя российская власть умело делает акцент на последних составляющих этой конструкции, а идею исключительности русского народа переносит и на его язык – «этот клад, это достояние», если воспользоваться формулировкой Тургенева.
В Эстонии ситуация иная. Здесь я впервые увидел людей, которые прилично говорят на трех или четырех языках, при этом совсем не обладая глубокими знаниями в других сферах. Это было столь же удивительно, сколь и отрезвляюще.
Язык прежде всего инструмент, а не краеугольный камень, лежащий в основе чьей-то интеллигентности или национальной идентичности.
Для последней и вовсе невозможно найти объективные критерии, поскольку национальная идентичность – это эмоциональная, а не природная связь, она воспитывается, а не передается вместе с генами или родным языком.
Украинская трагедия показала, к каким последствиям приводит абсолютизация одного языка. Тезис о первенстве русского языка среди восточнославянских едва ли не большая фикция, чем пресловутые «демилитаризации» и «денацификация» Украины. В мартовском интервью нескольким русскоязычным СМИ Владимир Зеленский отдельно сказал: «Не надо говорить, что [украинский] это язык неграмотных людей. Я готов поспорить с теми, кто это говорит». Для меня ответом на вопрос, нужен ли такой спор на государственном уровне, служат воспоминания о том, сколько раз с детства я слышал, что украинский язык – это «испорченный русский». Теперь блюстители чистоты русского языка приехали в соседнюю страну на танках с известными латинскими маркировками.