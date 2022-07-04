У сотрудников Кингисеппской таможни возникли вопросы к гражданину Эстонии, у которого в машине нашлось немало элитного вина. Он уверял, что везет его для личных целей, но стал фигурантом уголовного дела.
Вино на полмиллиона: гражданин Эстонии пытался провезти через Ивангород элитный французский алкоголь, но попался
Вино на полмиллиона: гражданин Эстонии пытался провезти через Ивангород элитный французский алкоголь, но попался
Гражданин Эстонии пытался проехать на автомобиле через Ивангород, сообщает "Фонтанка.ру" со ссылкой на пресс-службу Северо-Западного таможенного управления. Среди вещей нашли больше пяти литров французского вина стоимостью в 471 тысячу рублей (более 8000 евро).
Видимо, доводы мужчины таможенников не убедили, поэтому в его отношении возбудили уголовное дело о незаконной перевозке через границу алкоголя в крупном размере.