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Вино на полмиллиона: гражданин Эстонии пытался провезти через Ивангород элитный французский алкоголь, но попался

rus.postimees.ee
Вино на полмиллиона: гражданин Эстонии пытался провезти через Ивангород элитный французский алкоголь, но попался
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Вино. Фото иллюстративное.
Вино. Фото иллюстративное. Фото: Shutterstock

У сотрудников Кингисеппской таможни возникли вопросы к гражданину Эстонии, у которого в машине нашлось немало элитного вина. Он уверял, что везет его для личных целей, но стал фигурантом уголовного дела. 

Гражданин Эстонии пытался проехать на автомобиле через Ивангород, сообщает "Фонтанка.ру" со ссылкой на пресс-службу Северо-Западного таможенного управления. Среди вещей нашли больше пяти литров французского вина стоимостью в 471 тысячу рублей (более 8000 евро).

Видимо, доводы мужчины таможенников не убедили, поэтому в его отношении возбудили уголовное дело о незаконной перевозке через границу алкоголя в крупном размере.

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