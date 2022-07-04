Недопуск россиянок на Уимблдон обошелся турниру в 1 млн долларов

Источник сообщает, что LTA была оштрафована на 750 000, а Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета — на 250 000 долларов.

Оштрафованные организации собираются подать апелляцию при поддержке британского правительства, которое гневно отреагировало на сообщение о штрафах. Однако сообщается, что разрешение апелляции возможно только после полной выплаты штрафов, что не оставляет организациям выбора.