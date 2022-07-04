Женская теннисная ассоциация (WTA) наложила штрафы общей суммой в 1 млн долларов США на Ассоциацию лаун-тенниса Великобритании (LTA) и Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета из-за недопуска российских и белорусских спортсменок на Уимблдон, сообщает «Чемпионат» со ссылкой на Daily Mail.
Недопуск россиянок на Уимблдон обошелся турниру в 1 млн долларов
Недопуск россиянок на Уимблдон обошелся турниру в 1 млн долларов
Источник сообщает, что LTA была оштрафована на 750 000, а Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета — на 250 000 долларов.
Оштрафованные организации собираются подать апелляцию при поддержке британского правительства, которое гневно отреагировало на сообщение о штрафах. Однако сообщается, что разрешение апелляции возможно только после полной выплаты штрафов, что не оставляет организациям выбора.
Напомним, организаторы Уимблдона решили не допустить к розыгрышу-2022 всех теннисистов из России и Беларуси.
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