В апреле Больничная касса забеспокоилась, что наши дети мало двигаются, и решила уделить повышенное внимание «формированию здорового образа жизни с помощью игр во дворе». Инициативу поддержали ученые и даже вспомнили игры своего детства – прятки и всякие разные с мячом. В разгаре июнь, но повышенное внимание взрослых дети проигнорировали и во дворы не явились. Почему?
Современный Neverland: дети не вернутся
Причин тому несколько, и первая из них – не наличие гаджетов, а отсутствие дворов. В спальных районах при буйной фантазии дворами можно считать межквартальные дороги или заключенное в каре из девятиэтажек голое пространство. Практически нет дворов и при домах «довоенной республики»: эти кусочки земли плотно заставлены машинами.
Кварталы, выстроенные в 1950-е годы, раньше могли похвастаться просто роскошными дворами. Теперь они почти все поделены квартирными товариществами и фирмами, разрезаны заборами и перегорожены шлагбаумами – и это в лучшем случае. В худшем они пережили точечную застройку. Вот и попробуй поиграть, если негде.
Вторая причина: во что играть в современном дворе, когда он есть и даже с песочницей и качелями? В этом уголке в сопровождении родителей тусуется малышня, но речь же явно о детях постарше. Вспоминаю игры своего детства. Прятки, например. А где прятаться в пустом пространстве? За углом, за грядкой с тюльпанами, за машинами? И то, если есть угол и грядка. Зато машины, как правило, есть всегда – и именно этот факт сразу вычеркивает возможность множества игр с мячом. Футбол и народный мяч и вовсе исключены. Места мало – разбитые окна и застигнутые врасплох прохожие обеспечены.
Для «классиков» нужен ровный асфальт. Для всяких «красок», «часов» и «испорченных телефонов» – что-то, на чем дети могли бы сидеть. Для «съедобного и несъедобного» – определенные условия. Для «секретов» – земля и осколки стекла. А еще нужно ничего не испортить и никому не мешать – ни малышам, возящимся в песочницах, ни жильцам, что сидят по домам. Не бегать, не кричать, не ссориться. Можно попробовать выгнать детей играть между домами. А там, конечно, машины, хулиганы и маньяки. И еще жильцы других домов: а ну пошли вон, это наша территория!
Двор дома, в котором я живу, по нынешним меркам обширен и прекрасен, обнесен забором, обсажен кустами, украшен елками и сиренью. В нем есть место и для машин, и для гриля, и для культурного досуга. Есть даже качели. Но детям старше восьми лет в этом дворе делать нечего.
Вспоминаю двор моего детства, в центре Таллинна. Огромное пространство между домов, больших и маленьких, около последних за заборами растут яблони (ну, вы меня поняли). Двор с цветниками, скамейками и даже с фонтаном, с трех этажным домиком посередине, со спортивной и детской площадкой, с асфальтом и лужайками, с деревьями, горками и приступочками, с трансформаторной будкой, о которую было так удобно лупить мячом. Мы играли, прятались, бегали, визжали и лазили за яблоками.
Вспоминаю и как бы двор в Мустамяэ, где я уже подросток. Вокруг стройка – и вот мы то в подвале, то на крыше бытовки, то просто на деревьях. И есть место для игры в мяч и для катания на велосипедах. И шуметь можно. Вспоминаю двор юности, снова в центре – пустырь, гаражи, сарай, но и кусты сирени, и лужайки. Тогда меня это уже мало интересовало, но дети там паслись. И еще один двор вспоминаю... Да что толку – их всех уже нет. Но и в сохранившихся до наших дней дворах детей нет – ушла традиция.
Сейчас вроде начали строить жилые комплексы с «дворами для всех». Может быть, в них найдется место и детям. Может быть, взрослые снова поймут, что бегать и шуметь детям не только можно, но и нужно. Но это будут уже другие дети. А нынешние – нет, не вернутся.