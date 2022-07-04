Авиакомпания Lufthansa отменила очередной рейс из Таллинна

«Утренний рейс Lufthansa может вылететь от нас так рано только потому, что он накануне прибывает поздно вечером, а затем вылетает рано утром. Поскольку вчера вечером рейс из Франкфурта в Таллинн был отменен, он не мог вылететь и сегодня утром», — прокомментировала отмену рейса LH885, который должен был вылететь в 6:05, руководитель по коммуникациям аэропорта Маргот Хольтс.

Предыдущий рейс Lufthansa должен был прибыть в Таллинн в 00:40, его отмена была связана с ограничениями воздушного пространства. Руководитель по коммуникациям Эстонской аэронавигационной службы Хедвиг Мейдра уточнила, что дело не в ограничениях воздушного пространства Эстонии, и поэтому она не может назвать точную причину отмены рейса.