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Авиакомпания Lufthansa отменила очередной рейс из Таллинна

Яанус Вогельберг
Авиакомпания Lufthansa отменила очередной рейс из Таллинна
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Самолет LUFTHANSA.
Самолет LUFTHANSA. Фото: Toomas Huik

Рейс Lufthansa Таллинн-Франфурт, который должен был состояться сегодня рано утром, был отменен. Как сообщает аэропорт, в последнее время с авиакомпанией произошло несколько подобных инцидентов, и пассажирам рекомендуется запастись терпением, пишет Postimees.

«Утренний рейс Lufthansa может вылететь от нас так рано только потому, что он накануне прибывает поздно вечером, а затем вылетает рано утром. Поскольку вчера вечером рейс из Франкфурта в Таллинн был отменен, он не мог вылететь и сегодня утром», — прокомментировала отмену рейса LH885, который должен был вылететь в 6:05, руководитель по коммуникациям аэропорта Маргот Хольтс.

Предыдущий рейс Lufthansa должен был прибыть в Таллинн в 00:40, его отмена была связана с ограничениями воздушного пространства. Руководитель по коммуникациям Эстонской аэронавигационной службы Хедвиг Мейдра уточнила, что дело не в ограничениях воздушного пространства Эстонии, и поэтому она не может назвать точную причину отмены рейса.

«Авиакомпания информирует пассажиров об альтернативах. В настоящее время, вероятно, сложно найти замену самолету с экипажем на борту, и они пытаются найти новые рейсы для пассажиров. Учитывая сложную ситуацию в европейской авиации, мы рекомендуем быть готовыми на случай непредвиденных обстоятельств при путешествии с пересадкой, запаситесь временем и терпением и обязательно оформите страховку на случай задержки или отмены рейса», — отметила Хольтс.

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