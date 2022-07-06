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Мария Юферева-Скуратовски ⟩ Судьба будущей коалиции печальна, реформисты устроят диктат

Мария Юферева-Скуратовски
, депутат Рийгикогу от Центристской партии
Судьба будущей коалиции печальна, реформисты устроят диктат
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Мария Юферева-Скуратовски.
Мария Юферева-Скуратовски. Фото: Konstantin Sednev
  • Партии ведут коалиционные переговоры с неравных позиций
  • Приближающиеся выборы заставят каждую партию действовать в своих интересах
  • Для государства гораздо лучше был бы вариант коалиции центристов, EKRE и отечественников

Сейчас нужно неравнодушное правительство, уверена депутат Рийгикогу от Центристской партии Мария Юферева-Скуратовски.

Не исключено, что к моменту, когда эта статья будет опубликована, в Эстонии появится новая тройственная коалиция, состоящая из партии Реформ, партии «Отечество» и социал-демократов. Думаю, что партнеры этого союза будут напоминать героев известной басни Ивана Крылова, а судьба самой коалиции будет незавидной, и вот почему.

Думаю, как для представителей партии «Отечество», так и для социал-демократов совершенно очевидно, что реформисты – циничный и доминирующий партнер, который будет пытаться диктовать свои правила игры.

Стороны начали коалиционные переговоры с неравных позиций. Кая Каллас выгнала из правительства министров от Центристской партии, а сама, мертвой хваткой вцепившись в пост премьер-министра, позвала на переговоры маленькие партии. В данной ситуации было бы достойно самой уйти в отставку со всеми министрами и тогда уже начинать поиск партнеров. Но уйти с честью и вовремя – это высший пилотаж в политике, на который реформисты во главе с их премьером пока не способны.

Логику реформистов можно понять. Им выгоднее сотрудничать с партиями, которые не могут похвастаться большим присутствием в парламенте.

Реформисты думают, что таким партнерам будет проще навязывать свои условия и диктовать правила игры. Впрочем, на месте Партии реформ я не была бы столь самонадеянной. Партия «Отечество» имеет все шансы оказаться тем самым неудобным партнером, который может поломать планы.

Напомню, что нынешняя коалиция распалась из-за законопроекта о повышении семейных пособий, который очень важен и для партии «Отечество». В отличие от социал-демократов, которые в День защиты детей 1 июня отозвали свои подписи из этого законопроекта и поставили себя в зависимое положение от реформистов, «Отечество» целенаправленно голосует против поправок реформистов. И это не мешает им участвовать в коалиционных переговорах.

Так что если в ходе переговоров партия «Отечество» поймет, что реформисты не готовы идти на уступки и искать разумный компромисс в этом вопросе, они могут спокойно выйти из этих переговоров, сохранив при этом лицо. Уверена, что именно «Отечество» является сейчас главной головной болью для Партии реформ. Ни у реформистов, ни у социал-демократов нет пространства для политических маневров, а «Отечество» сохраняет за собой статус завидной невесты и может себя предложить и для другой политической комбинации (Центристская партия, EKRE, «Отечество»).

Трудности возможной коалиции реформистов, социал-демократов и «Отечества» объясняются их идеологическими расхождениями. Я помню, как тяжело нам в коалиции было убедить реформистов в необходимости создания механизма компенсации сумасшедших счетов на электроэнергию. Я, признаться, еще в то время думала, что коалиция развалится. Если центристы буквально кричали о том, что люди и предприятия не справляются с оплатой счетов, средний класс оказался под ударом и надо вмешаться, то реформисты думали, что проблема рассосется сама.

Реформисты никак не могут отказаться от своих догматических и устаревших представлений о том, что рынок сам все отрегулирует и ему просто не надо мешать. А то, что у людей может не хватать денег на еду после оплаты коммунальных счетов, это их не сильно волнует. Учитывая, что отечественники и социал-демократы являются социально ориентированными партиями, могу предположить, что партнерам будет нелегко прийти к соглашению. Реформисты начнут говорить о необходимости сбалансированного бюджета, а «Отечество» и социал-демократы – о мерах помощи в ущерб сбалансированности государственной казны.

Кроме того, сторонам будет сложно договориться, как дальше двигаться с законопроектом о семейных пособиях, с решением проблем русской школы, со снижением акцизов на топливо, с налоговой реформой, с повышением не облагаемого налогом минимума.

В чем у переговорщиков нет противоречий, так это в оценке международной ситуации и необходимости развития зеленой энергетики. Все партии, представленные в парламенте, одинаково осуждают войну, развязанную Россией в Украине. Но в последнее время народ Эстонии четко дал понять, что чересчур большое присутствие премьер-министра на международной арене никак не способствует решению экономических и энергетических проблем дома. Именно решение внутренних вопросов может стать главным камнем преткновения для эффективной работы возможных партнеров по коалиции.

Трагизм нынешней ситуации для переговорщиков заключается еще и в том, что до выборов осталось немногим более полугода. В лучшем случае о создании коалиции договорятся к середине лета, но не исключено, что переговоры затянутся до осени. А осенью для всех партий уже начнется предвыборный марафон, и будет очень сложно играть в дружную коалиционную команду. Тем более когда на кону удачное выступление на выборах и обеспечение мест в парламенте для каждой партии. Так что будет очень интересно посмотреть, как поведут себя партнеры со столь разными идеологическими взглядами накануне выборов и удастся ли им сохранить хотя бы видимость сотрудничества.

Скорее всего коалиционное соглашение будет составляться не на предстоящие полгода, а в нем будут указаны некие долгосрочные проекты, которые важны для всех партий. Реформисты, которым категорически не нравится законопроект о повышении семейных пособий в его нынешнем виде, уже предложили растянуть повышение на насколько лет. Очевидно, что они применяют свою излюбленную тактику затягивания при принятии важных решений.

Слаженная работа правительства – дело времени. В реальности правительства только ко второму году работы начинают реализовывать пункты, прописанные в коалиционном соглашении. Единоличное решение премьер-министра без предупреждения развалить работающее правительство в такой сложный для страны момент является крайне безответственным и непродуманным. Так что даже если новое правительство и удастся создать, то оно скорее будет имитировать видимость деятельности вплоть до выборов в марте 2023 года.

Считаю, что в настоящий момент коалиция центристов, EKRE и «Отечества» была бы лучшим вариантом для государства. Во-первых, благодаря близости своих идей о тактике государства в период экономического и энергетического кризисов это правительство могло бы в сжатые сроки предложить эффективный план выживания в предстоящий осенне-зимний сезон.

Во-вторых, закон о повышении семейных пособий был бы принят без промедления и вступил в силу уже в феврале следующего года. Голосование по этому пункту можно было бы увязать с доверием к правительству и завершить бессмысленную обструкцию реформистов, которая тормозит работу парламента.

В-третьих, эти три партии могли бы прийти к соглашению по вопросу снижения акцизов на топливо. Кая Каллас же пытается всех убедить, что эта мера не отразилось бы на обычных потребителях. Специалисты это уже опровергли.

В-четвертых, коалиционные партнеры не настаивали бы на немедленном решении «вопроса русской школы», так как есть более важные вопросы. В коалиционном договоре мог бы появиться пункт о подготовке дополнительных учителей эстонского языка для детских садов и школ.

В-пятых, коалиция центристов, EKRE и «Отечества», несмотря на сложности и конфликты, сумела реализовать важнейшие проекты, среди которых значатся внеочередное повышение пенсий и возможность забрать накопленные деньги из второй пенсионной ступени.

Я убеждена в том, что сейчас нам нужно правительство во главе с премьером, которые прекратят нести высокомерную чушь в стиле: «Если хотите сэкономить электроэнергию, отключите второй холодильник!»

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