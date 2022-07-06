Мария Юферева-Скуратовски ⟩ Судьба будущей коалиции печальна, реформисты устроят диктат

Не исключено, что к моменту, когда эта статья будет опубликована, в Эстонии появится новая тройственная коалиция, состоящая из партии Реформ, партии «Отечество» и социал-демократов. Думаю, что партнеры этого союза будут напоминать героев известной басни Ивана Крылова, а судьба самой коалиции будет незавидной, и вот почему.
Думаю, как для представителей партии «Отечество», так и для социал-демократов совершенно очевидно, что реформисты – циничный и доминирующий партнер, который будет пытаться диктовать свои правила игры.
Стороны начали коалиционные переговоры с неравных позиций. Кая Каллас выгнала из правительства министров от Центристской партии, а сама, мертвой хваткой вцепившись в пост премьер-министра, позвала на переговоры маленькие партии. В данной ситуации было бы достойно самой уйти в отставку со всеми министрами и тогда уже начинать поиск партнеров. Но уйти с честью и вовремя – это высший пилотаж в политике, на который реформисты во главе с их премьером пока не способны.
Логику реформистов можно понять. Им выгоднее сотрудничать с партиями, которые не могут похвастаться большим присутствием в парламенте.
Реформисты думают, что таким партнерам будет проще навязывать свои условия и диктовать правила игры. Впрочем, на месте Партии реформ я не была бы столь самонадеянной. Партия «Отечество» имеет все шансы оказаться тем самым неудобным партнером, который может поломать планы.
Напомню, что нынешняя коалиция распалась из-за законопроекта о повышении семейных пособий, который очень важен и для партии «Отечество». В отличие от социал-демократов, которые в День защиты детей 1 июня отозвали свои подписи из этого законопроекта и поставили себя в зависимое положение от реформистов, «Отечество» целенаправленно голосует против поправок реформистов. И это не мешает им участвовать в коалиционных переговорах.