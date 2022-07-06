Мария Юферева-Скуратовски ⟩ Судьба будущей коалиции печальна, реформисты устроят диктат

Так что если в ходе переговоров партия «Отечество» поймет, что реформисты не готовы идти на уступки и искать разумный компромисс в этом вопросе, они могут спокойно выйти из этих переговоров, сохранив при этом лицо. Уверена, что именно «Отечество» является сейчас главной головной болью для Партии реформ. Ни у реформистов, ни у социал-демократов нет пространства для политических маневров, а «Отечество» сохраняет за собой статус завидной невесты и может себя предложить и для другой политической комбинации (Центристская партия, EKRE, «Отечество»).

Трудности возможной коалиции реформистов, социал-демократов и «Отечества» объясняются их идеологическими расхождениями. Я помню, как тяжело нам в коалиции было убедить реформистов в необходимости создания механизма компенсации сумасшедших счетов на электроэнергию. Я, признаться, еще в то время думала, что коалиция развалится. Если центристы буквально кричали о том, что люди и предприятия не справляются с оплатой счетов, средний класс оказался под ударом и надо вмешаться, то реформисты думали, что проблема рассосется сама.