Газета The New York Times посетила Нарву и назвала ее самым пророссийским городом в Европейском Союзе, население которого поддерживает президента России Владимира Путина. Однако военный конфликт в Украине спровоцировал в Нарве «ментальную войну» между старшим поколением и молодежью.
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«Здесь начинается Европа»: как сейчас жители Нарвы относятся к путинской войне
«Здесь начинается Европа»: как сейчас жители Нарвы относятся к путинской войне
Известная во всем мире американская газета пообщалась с нарвитянкой Станиславой Ларченко, которая не могла поверить, что президент России Владимир Путин устроил серию убийств в Украине. Она даже разозлилась на сына, когда тот сказал, что Путин развязал войну в Украине и убивает мирных жителей. По словам Ларченко, массовые убийства вовсе устраивают украинцы, переодетые в российскую военную форму. Ее заявление основано на том, что она видела по российскому государственному телевидению.
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