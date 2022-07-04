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«Здесь начинается Европа»: как сейчас жители Нарвы относятся к путинской войне

Лоора-Элизабет Ломп
«Здесь начинается Европа»: как сейчас жители Нарвы относятся к путинской войне
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Нарва. Граница Эстонии и России.
Нарва. Граница Эстонии и России. Фото: Konstantin Sednev

Газета The New York Times посетила Нарву и назвала ее самым пророссийским городом в Европейском Союзе, население которого поддерживает президента России Владимира Путина. Однако военный конфликт в Украине спровоцировал в Нарве «ментальную войну» между старшим поколением и молодежью.

Известная во всем мире американская газета пообщалась с нарвитянкой Станиславой Ларченко, которая не могла поверить, что президент России Владимир Путин устроил серию убийств в Украине. Она даже разозлилась на сына, когда тот сказал, что Путин развязал войну в Украине и убивает мирных жителей. По словам Ларченко, массовые убийства вовсе устраивают украинцы, переодетые в российскую военную форму. Ее заявление основано на том, что она видела по российскому государственному телевидению.

«Для меня Россия всегда была освободителем, на которого постоянно нападают, но который никогда не нападает в ответ», — сказала Ларченко. После четырех месяцев войны в Украине она изменила свое мнение.

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