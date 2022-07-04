«Здесь начинается Европа»: как сейчас жители Нарвы относятся к путинской войне

Известная во всем мире американская газета пообщалась с нарвитянкой Станиславой Ларченко, которая не могла поверить, что президент России Владимир Путин устроил серию убийств в Украине. Она даже разозлилась на сына, когда тот сказал, что Путин развязал войну в Украине и убивает мирных жителей. По словам Ларченко, массовые убийства вовсе устраивают украинцы, переодетые в российскую военную форму. Ее заявление основано на том, что она видела по российскому государственному телевидению.