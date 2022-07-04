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Полиция задержала в Таллинне двух уличных грабителей

rus.postimees.ee
Полиция задержала в Таллинне двух уличных грабителей
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Полиция
Полиция Фото: Madis Veltman

Полиция в конце прошлой недели задержала в Таллинне двух уличных грабителей.

Сообщение об ограблении поступило в полицию в пятницу – в районе Кесклинн на улице Пирита грабители напали на 64-летнего мужчину и отобрали у него личные вещи.

Как сообщила в понедельник пресс-служба Пыхьяской префектуры, полиция в качестве подозреваемых задержала двух мужчин – 43-летнего и 44-летнего, возбуждено уголовное дело.

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