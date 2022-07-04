Кылварт: проект Таллиннской больницы укладывается в рамки графика

Социальная комиссия Рийгикогу собралось в понедельник на внеочередное заседание в связи с решением правительства прекратить финансирование Таллиннской больницы и проекта финансирования медицинского вертолета из запланированных средств плана восстановления ЕС.

В своем решении лишить Таллиннскую больницу финансирования в размере 280 миллионов евро правительство одной из причин указало на установленный Еврокомиссией график, согласно которому проект должен быть завершен к лету 2026 года. Правительство сочло риск превышения срока очень высоким, а также, по словам министра социальной защиты Сигне Рийсало, неясно, кто все-таки покроет финансирование и недостающей части из восстановительного фонда, и недостающей части обещанного городом финансирования.

«Конечно, график плотный, и проект дорожает. Но дорожают абсолютно все проекты, нужно выбирать приоритеты», – подчеркнул Кылварт на заседании комиссии необходимость строительства Таллиннской больницы. Мэр выразил разочарование тем, что несмотря на то, что сотни человек в городской системе работали над строительством больницы несколько лет, а в прошлом году проект был одобрен Еврокомиссией совместно с правительством, город узнал о решение лишить проект финансирования через СМИ.

Правительство республики 30 июня приняло решение сократить объем европейского плана восстановления на 360,3 миллиона евро и, таким образом, отказаться от финансирования трех крупных проектов.

В результате отменяется строительство Таллиннской больницы, финансирование которой предполагается сократить на 280 миллионов евро и железной дороги Турба-Ристи (34 миллиона евро), а так же создание возможности многоцелевого медицинского вертолета за 46,3 миллиона евро.