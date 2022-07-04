Сегодня в Таллинне началась традиционная конференция почетных консулов Эстонии, в которой примут участие 94 почетных консула из 44 стран. На конференции обсудят, как лучше представлять Эстонию, привлекать проживающих за границей эстонцев и помогать нашим предприятиям выйти на зарубежные рынки. Также обсудят текущую ситуацию в сфере безопасности и экономики, интеграции и энергетики.
Роль почетных консулов Эстонии во время войны становится все более важной
Министр предпринимательства и информационных технологий в должности министра иностранных дел Андрес Сутть в своей вступительной речи поблагодарил почетных консулов Эстонии за границей, которые даже в условиях пандемии продолжали многогранно представлять Эстонию и нашу культуру, способствовали развитию экономических отношений и поддерживали наших граждан и предпринимателей за границей. Сутть выделил роль почетных консулов в распространении сообщений Эстонии за границей и подчеркнул, что, несмотря на войну в Украине в Эстонии безопасно, НАТО и Европейский Союз начинаются с Нарвы, а вся Эстония открыта для предпринимательства и инвестиций.
Сегодня на конференции почетные консулы получат обзор ситуации в сфере безопасности и экономики и обсудят, как лучше представлять Эстонию и привлекать проживающих за границей эстонцев. После конференции почетные консулы встретятся с президентом Аларом Карисом.
5 и 6 июля конференция продолжится в Силламяэ, Нарве и Нарва-Йыэсуу, где будут обсуждаться вопросы интеграции и энергетики, также запланировано посещение различных местных предприятий.
Всего у Эстонии около 200 почетных консулов в 87 странах. Основная задача почетных консулов – представление Эстонии в стране пребывания, продвижение экономических и культурных отношений и сотрудничество в сфере образования, а также предоставление консульских услуг и оказание помощи гражданам Эстонии за границей. Почетными консулами являются уважаемые и высокопоставленные лица страны пребывания, не получающие вознаграждения за свою работу в качестве почетных консулов.