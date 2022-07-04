Роль почетных консулов Эстонии во время войны становится все более важной

Министр предпринимательства и информационных технологий в должности министра иностранных дел Андрес Сутть в своей вступительной речи поблагодарил почетных консулов ​​Эстонии за границей, которые даже в условиях пандемии продолжали многогранно представлять Эстонию и нашу культуру, способствовали развитию экономических отношений и поддерживали наших граждан и предпринимателей за границей. Сутть выделил роль почетных консулов ​​в распространении сообщений Эстонии за границей и подчеркнул, что, несмотря на войну в Украине в Эстонии безопасно, НАТО и Европейский Союз начинаются с Нарвы, а вся Эстония открыта для предпринимательства и инвестиций.

Сегодня на конференции почетные консулы получат обзор ситуации в сфере безопасности и экономики и обсудят, как лучше представлять Эстонию и привлекать проживающих за границей эстонцев. После конференции почетные консулы встретятся с президентом Аларом Карисом.

5 и 6 июля конференция продолжится в Силламяэ, Нарве и Нарва-Йыэсуу, где будут обсуждаться вопросы интеграции и энергетики, также запланировано посещение различных местных предприятий.