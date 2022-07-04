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Роль почетных консулов Эстонии во время войны становится все более важной

rus.postimees.ee
Роль почетных консулов Эстонии во время войны становится все более важной
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Андрес Сутть
Андрес Сутть Фото: Madis Veltman

Сегодня в Таллинне началась традиционная конференция почетных консулов ​​Эстонии, в которой примут участие 94 почетных консула из 44 стран. На конференции обсудят, как лучше представлять Эстонию, привлекать проживающих за границей эстонцев и помогать нашим предприятиям выйти на зарубежные рынки. Также обсудят текущую ситуацию в сфере безопасности и экономики, интеграции и энергетики.

Министр предпринимательства и информационных технологий в должности министра иностранных дел Андрес Сутть в своей вступительной речи поблагодарил почетных консулов ​​Эстонии за границей, которые даже в условиях пандемии продолжали многогранно представлять Эстонию и нашу культуру, способствовали развитию экономических отношений и поддерживали наших граждан и предпринимателей за границей. Сутть выделил роль почетных консулов ​​в распространении сообщений Эстонии за границей и подчеркнул, что, несмотря на войну в Украине в Эстонии безопасно, НАТО и Европейский Союз начинаются с Нарвы, а вся Эстония открыта для предпринимательства и инвестиций.

Сегодня на конференции почетные консулы получат обзор ситуации в сфере безопасности и экономики и обсудят, как лучше представлять Эстонию и привлекать проживающих за границей эстонцев. После конференции почетные консулы встретятся с президентом Аларом Карисом.

5 и 6 июля конференция продолжится в Силламяэ, Нарве и Нарва-Йыэсуу, где будут обсуждаться вопросы интеграции и энергетики, также запланировано посещение различных местных предприятий.

Всего у Эстонии около 200 почетных консулов в 87 странах. Основная задача почетных консулов – представление Эстонии в стране пребывания, продвижение экономических и культурных отношений и сотрудничество в сфере образования, а также предоставление консульских услуг и оказание помощи гражданам Эстонии за границей. Почетными консулами являются уважаемые и высокопоставленные лица страны пребывания, не получающие вознаграждения за свою работу в качестве почетных консулов.

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