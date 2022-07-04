К 700-летней годовщине Таллиннской ратуши будет выпущена почтовая марка

Презентация и продажа почтовой марки пройдут 7 июля в 12:00 в Гражданском зале Таллиннской ратуши. Оформителем издания является Индрек Ильвес. Марки напечатаны в типографии Vaba Maa. Напечатано в общей сложности 35 000 экземпляров марки. Номинал марки составляет 0,90 евро. Марку можно использовать для пересылки отправлений по Эстонии. Почтовая марка и конверт первого дня будут продаваться в интернет-магазине и в почтовых отделениях Omniva по всей Эстонии. Штамп первого дня будет использоваться в Таллинне, в почтовом отделении Тоомпеа, по адресу площадь Лосси, 4.

Таллиннская ратуша является самой старой и единственной в странах Северной Европы и Балтии сохранившейся ратушей в готическом стиле. Впервые она была упомянута в 1322 году в качестве консистория, а в 1372 году – в качестве ратуши. Большей частью сохранившиеся по сей день зонирование пространства и внутренний и внешний облики ратуши были предусмотрены в 1402–1404 годах в ходе перестройки, которой руководил каменотес Герке. Таллиннская ратуша представляет собой двухэтажное плитняковое строение с высокой двускатной крышей и восьмигранной консольной башней. Изображающий оруженосца флюгер «Старый Томас» (Vana Toomas), установленный на верхушке шпиля башни в 1530 году, стал одним из символов Таллинна. Находящиеся на главном фасаде горгульи в виде голов драконов были установлены в 1627 году. В составе исторической части города Таллиннская ратуша с 1997 года входит в список объектов всемирного наследия UNESCO.