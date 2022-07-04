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Объявлен второй тендер на формирование стратегического запаса газа

rus.postimees.ee
Объявлен второй тендер на формирование стратегического запаса газа
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Снимок иллюстративный
Снимок иллюстративный Фото: Joe Klamar

По сообщению Эстонского центра резервов (EVK), объявлен второй тендер на формирование стратегического запаса газа.

Документы с приглашением на участие направлены всем работающим на рынке стран Балтии и Финляндии известным газовым трейдерам, сообщил Андо Леппиман из Эстонского центра резервов.

На первый тендер по формированию газового запаса поступило четыре предложения общим объемом 100 гигаватт-часов природного газа, то есть одна десятая планируемого запаса в 1-тераватт-час. Тогда Центром EVK были разосланы приглашения к участию в тендере 27 предприятиям, которые могли бы предложить газ на продажу на этом региональном рынке.

В принятом в мае этого года дополнительном бюджете Рийгикогу направил 170 миллионов евро на формирование стратегического запаса газа. Правительство поставило перед EVK задачу сформировать резерв газа на потребление в течение полутора холодных зимних месяцев, то есть 1000 гигаватт-часов, не позднее начала отопительного сезона этого года.

В дополнение к формируемому EVK государственному стратегическому резерву газа весной этого года AS Elering приобрело запасы газа в объеме 105 гигаватт-часов, в первую очередь предназначенные на обеспечение газом защищенных групп потребителей, то есть домохозяйств и котельных, работающих на газе.

Ни один из упомянутых запасов не предназначен для замены поставок российского газа в Эстонию, и выполнение этой задачи обеспечит строящийся в Палдиски терминал сжиженного природного газа.

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