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Президент Карис вручил награду почетному консулу Эстонии в Чили

BNS
Президент Карис вручил награду почетному консулу Эстонии в Чили
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Президент Алар Карис вручил Крест Маарьямаа IV степени почетному консулу Эстонии в Чили Луису Фелипе Эрнсту Эдвардсу.
Президент Алар Карис вручил Крест Маарьямаа IV степени почетному консулу Эстонии в Чили Луису Фелипе Эрнсту Эдвардсу. Фото: Vabariigi Presidendi Kantselei

Президент Алар Карис в понедельник вручил в Кадриорге Крест Маарьямаа IV степени почетному консулу Эстонии в Чили Луису Фелипе Эрнсту Эдвардсу.

Награды почетный консул был удостоен в период полномочий президента Керсти Кальюлайд, сообщила в понедельник пресс-служба канцелярии президента.

Бывший карьерный дипломат и адвокат, сторонник развития в Чили бизнеса начинающих, главным образом иностранных предприятий и частных лиц, Луис Фелипе Эрнст Эдвардс являлся почетным консулом Эстонии в Чили в течение 9 лет, он всесторонне развивал эстонско-чилийские отношения.

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