Президент Алар Карис в понедельник вручил в Кадриорге Крест Маарьямаа IV степени почетному консулу Эстонии в Чили Луису Фелипе Эрнсту Эдвардсу.
Президент Карис вручил награду почетному консулу Эстонии в Чили
Президент Карис вручил награду почетному консулу Эстонии в Чили
Награды почетный консул был удостоен в период полномочий президента Керсти Кальюлайд, сообщила в понедельник пресс-служба канцелярии президента.
Бывший карьерный дипломат и адвокат, сторонник развития в Чили бизнеса начинающих, главным образом иностранных предприятий и частных лиц, Луис Фелипе Эрнст Эдвардс являлся почетным консулом Эстонии в Чили в течение 9 лет, он всесторонне развивал эстонско-чилийские отношения.
Today I presented the 4th class Order of the Cross of Terra Mariana to Luis Felipe Ignacio Ernst Edwards for his dedication & outstanding service to Estonia as Honorary Consul of 🇪🇪 in 🇨🇱. A true friend to #Estonia in #Chile. pic.twitter.com/7WBjfs1ZQ9— Alar Karis (@AlarKaris) July 4, 2022
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