Стрельба на параде в честь Дня независимости США: по меньшей мере шестеро погибших

Власти Чикаго подтвердили на пресс-конференции, что в результате стрельбы на параде по случаю Дня независимости в Хайленд-парке, престижном пригороде Чикаго, шесть человек погибли и более 20 получили ранения разной степени тяжести. На месте преступления была обнаружена брошенная винтовка.

«Правоохранительные органы заняты поиском злоумышленника, вещественное доказательство в виде огнестрельного оруждия обнаружено на месте преступления, – говорится на официальном веб-сайте Хайленд-парка. – Многочисленные сотрудники полиции прибыли на место происшествия и оцепили периметр Хайленд-парка».

Парад был приостановлен буквально через 10 минут после начала, когда раздалось несколько выстрелов.

«Я слышал от 20 до 25 выстрелов, прогремевших один за другим, так что это мог быть и пистолет, и ружье», – заявил изданию Chicago Sun-Times местный житель Майлз Заремски.

Хайленд-Парк Фото: Reuters

«Он начал снова стрелять слева от нас, и одна из женщин упала», – рассказал каналу WGN другой свидетель, по имени Майкл.

По словам городских властей, ситуация продолжает развиваться, поэтому тем, кто пришел на парад, рекомендовано искать укрытие.

В свою очередь мэр Хайленд-парка заявил, что парад отменен, и также предложил собравшимся покинуть опасную зону.