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Эксперт о состоянии пляжа Штромка: там что-то происходит

Качество воды не является стабильно хорошим
Елена Поверина
, ведущая видеорубрики
Эксперт о состоянии пляжа Штромка: там что-то происходит
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  • Поиски источников загрязнения ведутся уже второй год
  • Качество воды в заливе не повысить без исследований
  • За безопасность отвечает хозяин пляжа – город Таллинн

Пригодна ли для купания вода на пляже Штромка? Кто мутит воду в Коплиском заливе? Каково состояние столичных пляжей?

На вопросы Rus.Postimees ответила в прямом эфире заведующая отделом гигиены окружающей среды Департамента здоровья Леэна Альбрехт.

Выдержки из беседы:

– На пляже Штромка то и дело появляется фиолетовый флаг, иногда он чередуется с красным. И так уже второй год. Что за проблемы? Купание на Штромке небезопасно, и это надолго?

– На пляже Штромка время от времени возникают какие-то источники загрязнения. Департамент здоровья ведет многолетний мониторинг состояния воды, качество пляжа оценивается на основе данных за четыре года.

Еще в 2015–2016 гг. мы оценивали Штромку как хороший пляж, но постепенно оценки начали ухудшаться. Мы уже начали обращать внимание городских властей Таллинна на состояние этого пляжа. Очевидно, что там что-то происходит.

Возможно, влияют природные моменты, ведь Коплиский залив – довольно маленький, не очень глубокий, многое зависит от силы ветра. Кроме того, залив находится в городе: с одной стороны – промышленные предприятия и порты, а на оконечности мыса – водоочистная станция. И хотя все эти объекты оснащены хорошими очистными сооружениями, все равно в какой-то мере сказывается их влияние.

Нужно иметь в виду, что в Коплиский залив также выходят два коллектора ливневой канализации, в которых скапливается вода с городских территорий, асфальтовых покрытий. Еще один потенциальный источник загрязнения – ручей Мустйыэ, в который стекается вода из Лиллекюла и Мустамяэ.

Когда мы начали говорить об этих проблемах, город стал больше обращать на них внимания и начал заказывать дополнительные исследования.

– На данный момент уже установлены все источники загрязнения, или по-прежнему есть вопросы?

– Похоже, что больше всего загрязнена южная часть пляжа, где находится выход ручья Мустйыэ. Скорее всего, загрязнение идет оттуда. Город продолжает исследования, поскольку сделанных нами исследований на пляже недостаточно для того, чтобы оценить всю территорию.

– Исследования продолжаются уже второй купальный сезон. А когда начнут решать проблему? Кто этим должен заниматься? Есть ли ответственные?

– Решать эту проблему должно местное самоуправление. Когда они окончательно выяснят все источники загрязнения, тогда и будут приниматься соответствующие решения.

– Решаемая ли это проблема?

– Да, решаемая. Нужно искать проблему в районе впадения ручья Мустйыэ в залив.

– Кто в данный момент отвечает за качество воды на пляже и безопасное купание?

– За безопасность отвечает хозяин пляжа – местное самоуправление. Департамент здоровья осуществляет надзор. В данный момент качество воды на Штромке хорошее.

– Насколько стабильно это явление?

– В этом и заключается суть проблемы.

Если бы состояние воды на Штромке было стабильно хорошим, мы бы ему присвоили более высокий класс в ходе оценки пляжа.

Сильное влияние на его состояние оказывает количество осадков, с которыми в залив поступает и загрязнение. Как правило, в августе появляются плохие анализы, которые влияют на общую оценку пляжа.

– Так насколько же небезопасно купание на Штромке в этом сезоне?

– Если там нет сине-зеленых водорослей и вода абсолютно прозрачна, то, думаю, что купание там пока безопасно. Если же в море заметны пятна масла или другие признаки загрязнения, или же вода похожа на гороховый суп – абсолютно мутная из-за цветения, то в такой воде мы не рекомендуем купаться, особенно людям с ослабленным иммунитетом и детям.

В целом, мы оценили в этом году состояние пляжа Штромка как хорошее. Всего в Таллинне пять пляжей: помимо Штромки, это Пирита, Пикакари, озеро Харку и Какумяэ. В прежние годы вода на пляжах Таллинна всегда была очень хорошей.

– Что означают цвета флагов?

– Например, желтый флаг вывешивается тогда, когда есть подозрение на сине-зеленые водоросли. Желтый флаг сменится на красный, если анализы подтвердят предположение.

Когда зеленый флаг сменился на лиловый, это означает, что в заливе появились фекалии. Купание при красном и фиолетовом флагах не рекомендуется!

– Вероятно ли распространение проблемы Штромки на другие пляжи?

– Я бы не стала обобщать. На каждом пляже – свои особенности. Например, пляж Пикакари расположен ближе к водоочистной станции, чем Штромка, но находится почти в открытом море, так что обмен воды там происходит гораздо быстрее. Похожая ситуация и в Какумяэ. Свои особенности и у пляжа Пирита: там тоже есть порт, река и т.д.

Однако именно пляж Штромка стал самым проблематичным в последние годы.

Следующим по проблематичности могло бы считаться озеро Харку, в котором самая теплая вода в Таллинне. Затем, возможно, идет Пирита, но я бы не стала их сравнивать.

– Можно ли утверждать, что пляжи Таллинна – самые проблемные в Эстонии?

– Нет, это не так. В этом году мы не рекомендовали купаться на двух пярнуских пляжах – Раэкюла и Вана-Пярну, где качество воды уже несколько лет классифицируется как плохое. На пляже Раэкюла источником загрязнения является выпас коров.

Регулярно появляются проблемы в тартуском канале Анне – в этом закрытом водоеме водообмен происходит очень медленно, и когда поднимается температура воды, там часто вывешивается красный флаг.

Следующим можно назвать пляж Штромка.

– Почему проблемы Штромки стали столь заметны именно в последние годы?

– Видимо, увеличилась промышленно-бытовая нагрузка на южную часть Коплиского залива в районе ручья Мустйыэ. Однако, подтвердить это могут только исследования. 

– Обозначены ли городом хотя бы приблизительные сроки окончания исследования источников загрязнения? Когда наступит ясность?

– Мы бы хотели, чтобы к концу этого сезона уже была какая-то ясность. Гарантий, увы, нет.

– Водоросли – еще одна болезненная тема. Как только вода теплеет, наши пляжи тут же атакуют водоросли. Как можно было бы решить эту проблему?

– Такова природа и особенности нашего Балтийского моря: мелководное, старое и в нем характерный только для нашего региона состав воды. Когда температура воды повышается, начинается рост фитопланктона и появляются как обычные водоросли, так и сине-зеленые.

– А, может быть, море нужно чистить от водорослей?

– Чистят обычно пляжи. Море от водорослей не очищают.

Подробнее в повторе!

Студия Postimees: купание на Штромке запрещено навечно?
Студия Postimees: купание на Штромке запрещено навечно? Фото: Pm
  • Почему один из важнейших столичных пляжей все время загрязнен?
  • Насколько это загрязнение опасно для здоровья людей?
  • Кто должен решать проблему качества воды? Почему упущено уже несколько сезонов?
  • Вероятно ли распространение этой проблемы на другие пляжи столицы?
  • Водоросли – еще одна больная тема. Как только вода теплеет, столичные пляжи тут же атакуют водоросли. Решаемая ли это проблема?
  • Таллиннские пляжи – самые проблемные?
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