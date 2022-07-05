Эксперт о состоянии пляжа Штромка: там что-то происходит

– На данный момент уже установлены все источники загрязнения, или по-прежнему есть вопросы?

– Похоже, что больше всего загрязнена южная часть пляжа, где находится выход ручья Мустйыэ. Скорее всего, загрязнение идет оттуда. Город продолжает исследования, поскольку сделанных нами исследований на пляже недостаточно для того, чтобы оценить всю территорию.

– Исследования продолжаются уже второй купальный сезон. А когда начнут решать проблему? Кто этим должен заниматься? Есть ли ответственные?

– Решать эту проблему должно местное самоуправление. Когда они окончательно выяснят все источники загрязнения, тогда и будут приниматься соответствующие решения.

– Решаемая ли это проблема?

– Да, решаемая. Нужно искать проблему в районе впадения ручья Мустйыэ в залив.

– Кто в данный момент отвечает за качество воды на пляже и безопасное купание?

– За безопасность отвечает хозяин пляжа – местное самоуправление. Департамент здоровья осуществляет надзор. В данный момент качество воды на Штромке хорошее.

– Насколько стабильно это явление?

– В этом и заключается суть проблемы.

Если бы состояние воды на Штромке было стабильно хорошим, мы бы ему присвоили более высокий класс в ходе оценки пляжа.

Сильное влияние на его состояние оказывает количество осадков, с которыми в залив поступает и загрязнение. Как правило, в августе появляются плохие анализы, которые влияют на общую оценку пляжа.

– Так насколько же небезопасно купание на Штромке в этом сезоне?