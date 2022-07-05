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Студия Postimees: купание на Штромке запрещено навечно?

14:00
Елена Поверина
, ведущая видеорубрики
Студия Postimees: купание на Штромке запрещено навечно?
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Почему вода на Штромке очередной сезон признается непригодной для купания? Кто мутит воду в Коплиском заливе? Каково состояние столичных пляжей?

На вопросы Rus.Postimees ответит в прямом эфире заведующая отделом гигиены окружающей среды Департамента здоровья Леэна Альбрехт. Подключайтесь к беседе в 14:00!

  • Почему один из важнейших столичных пляжей все время загрязнен?
  • Насколько это загрязнение опасно для здоровья людей?
  • Кто должен решать проблему качества воды? Почему упущено уже несколько сезонов?
  • Вероятно ли распространение этой проблемы на другие пляжи столицы?
  • Водоросли – еще одна больная тема. Как только вода теплеет, столичные пляжи тут же атакуют водоросли. Решаемая ли это проблема?
  • Таллиннские пляжи – самые проблемные?
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