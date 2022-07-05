Лука Лукович покидает «Левадию». Всему виной частые травмы

20-летний Лукович присоединился к "Левадии" в начале 2021 года, сообщает клуб. За время проведённое в клубе, он два раза выходил на поле в Премиум-лиге, восемь раз – в Премьер-лиге и один раз в розыгрыше Кубка имени Эвальда Типнера.