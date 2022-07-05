20-летний Лукович присоединился к "Левадии" в начале 2021 года, сообщает клуб. За время проведённое в клубе, он два раза выходил на поле в Премиум-лиге, восемь раз – в Премьер-лиге и один раз в розыгрыше Кубка имени Эвальда Типнера.
Лука Лукович покидает «Левадию». Всему виной частые травмы
Лука Лукович покидает «Левадию». Всему виной частые травмы
В начале этого сезона серб перешёл в FC Pärnu Vaprus на правах аренды. К сожалению, игрока начали преследовать травмы и в итоге за Vaprus Лукович сыграл всего одну игру.
«Мы благодарим Луку за самоотверженную работу. К сожалению, за время проведённое здесь, игрок часто травмировался, по этому мы совместно пришли к решению, что на данный момент сотрудничество лучше прекратить. Мы желаем Луке успехов в дальнейшей карьере», — прокомментировал решение о прекращении сотрудничества спортивный директор Левадии Тармо Кинк.
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