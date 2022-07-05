«Боже, что же они с ним сделали». Тарасова высказалась о ситуации с хоккеистом Федотовым

«Я была в Северодвинске. Это страшно. Там подводные лодки. Во флоте же всегда на год больше надо было служить. Ой, боже, что же они с ним сделали. Знаю, что он хотел уехать в НХЛ. Он не уедет в НХЛ уже, это понятно. Надо было не рассказывать это никому. Очень тяжело, я расстроилась за парня. Но ничего, за время службы он станет мощнее и здоровее. Не надо только никуда высовываться ему. Я очень расстроена», — сказала Тарасова.