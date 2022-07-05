Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась о ситуации с российским голкипером «Филадельфии Флайерз» Иваном Федотовым, пишет РИА Спорт.
«Боже, что же они с ним сделали». Тарасова высказалась о ситуации с хоккеистом Федотовым
«Я была в Северодвинске. Это страшно. Там подводные лодки. Во флоте же всегда на год больше надо было служить. Ой, боже, что же они с ним сделали. Знаю, что он хотел уехать в НХЛ. Он не уедет в НХЛ уже, это понятно. Надо было не рассказывать это никому. Очень тяжело, я расстроилась за парня. Но ничего, за время службы он станет мощнее и здоровее. Не надо только никуда высовываться ему. Я очень расстроена», — сказала Тарасова.
В пятницу СМИ сообщили, что Федотов был задержан в Санкт-Петербурге сотрудниками военкомата. В воскресенье адвокат вратаря Алексей Пономарев заявил РИА Новости, что его подзащитного направляют, предположительно, в Североморск, однако связи с ним нет. В понедельник ряд СМИ со ссылкой на источники сообщил, что спортсмен находится в Северодвинске.
Адвокат хоккеиста сообщил РИА Новости, что обратился в военную прокуратуру с требованием признать незаконным решение призывной комиссии.
В апреле Федотов в составе ЦСКА стал обладателем Кубка Гагарина, а затем подписал контракт с клубом НХЛ "Филадельфия Флайерз". В США он планировал отправиться в июле.