В Эстонии зафиксирован рост безработицы: на показатели влияют и получающие международную защиту беженцы

Уровень зарегистрированной безработицы, который три недели подряд держался на отметке в 7%, вырос до 7,1%; по уездам самым высоким он остается в Ида-Вирумаа (10,6%) и Валгамаа (10,3%), а самый низкий уровень безработицы по-прежнему на Хийумаа - 3,2%, пишет Rus.ERR.

В Харьюмаа уровень безработицы по положению на конец прошлой недели был равен 6,9%, а в столичном регионе без работы оставались 22 156 человек, в том числе 16 487 - в Таллинне.

В Тарту были зарегистрированы 2874 безработных, во всем Тартумаа - 4583; в Ида-Вирумаа на учете в Кассе страхования от безработицы стояли 6303 человека, из них 2793 в Нарве.