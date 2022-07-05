Роднина о Федотове: «Надежда, что его российские законы не касаются?»

«У нас в истории спорта таких случаев было предостаточно. Взять, например, ситуацию с Фетисовым, который никуда не уклонялся, но позволил себе подписать контракт с НХЛ. Думаю, что у Федотова примерно такая же ситуация. Только Фетисов был в тот момент офицером. Плюс, в 25 лет, выступая за ЦСКА, он что, не мог пройти срочную службу? Надо же думать, беспокоиться о себе. Будучи игроком ЦСКА, не пройти спортивную роту – это что? Надежда, что его российские законы не касаются? Конечно, за спортсмена очень обидно, потому что год не тренироваться – это тяжелая ситуация. Кроме того, если он уже имел на руках контракт с НХЛ, – нас же с детства учили: плох тот солдат, который не мечтает стать генералом. Естественно, каждый спортсмен мечтает о первом месте и о лучшей команде. Стремление вверх определяет очень многие наши поступки», – сказала депутат Госдумы и трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию.