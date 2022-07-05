Губерниев назвал депутата Хамзаева придурком и покинул эфир «Матч ТВ»

«Я с придурками в прямой эфир не выхожу! Всего доброго!» — сказал Губерниев, прежде чем покинуть эфир.

Перед этим депутат Хамзаев раскритиковал Губерниева за то, что тот политизирует вопрос с Федотовым и «втягивает Овечкина». С точки зрения политика, хоккеист должен отслужить в армии, это «четкая позиция».