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Губерниев назвал депутата Хамзаева придурком и покинул эфир «Матч ТВ»

rus.postimees.ee
Губерниев назвал депутата Хамзаева придурком и покинул эфир «Матч ТВ»
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Дмитрий Губерниев.
Дмитрий Губерниев. Фото: Vladimir Smirnov

Спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев покинул эфир программы «Есть тема» на Матч ТВ после конфликта с депутатом Госдумы Султаном Хамзаевым, сообщает news.ru. На программе обсуждали ситуацию с хоккейным вратарем сборной России Иваном Федотовым. 

«Я с придурками в прямой эфир не выхожу! Всего доброго!» — сказал Губерниев, прежде чем покинуть эфир.

Перед этим депутат Хамзаев раскритиковал Губерниева за то, что тот политизирует вопрос с Федотовым и «втягивает Овечкина». С точки зрения политика, хоккеист должен отслужить в армии, это «четкая позиция».

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