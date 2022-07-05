Спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев покинул эфир программы «Есть тема» на Матч ТВ после конфликта с депутатом Госдумы Султаном Хамзаевым, сообщает news.ru. На программе обсуждали ситуацию с хоккейным вратарем сборной России Иваном Федотовым.
Губерниев назвал депутата Хамзаева придурком и покинул эфир «Матч ТВ»
Губерниев назвал депутата Хамзаева придурком и покинул эфир «Матч ТВ»
«Я с придурками в прямой эфир не выхожу! Всего доброго!» — сказал Губерниев, прежде чем покинуть эфир.
Перед этим депутат Хамзаев раскритиковал Губерниева за то, что тот политизирует вопрос с Федотовым и «втягивает Овечкина». С точки зрения политика, хоккеист должен отслужить в армии, это «четкая позиция».