Департамент по защите прав потребителей и техническому надзору (TTJA) призывает всех потребителей информировать ведомство об SMS-сообщениях и электронных письмах, рассылаемых кредитными организациями, в которых потребителям предлагается взять заем или увеличить кредитный лимит, например, когда приближается какое-либо событие, сообщила во вторник пресс-служба TTJA.
Департамент призывает сообщать об агрессивной деятельности при предложении кредитов
TTJA также ждет сообщений о такой деятельности кредиторов, когда они оказывают давление на потребителя, чтобы он заполнил находящуюся на рассмотрении заявку на получение кредита, например, с помощью непрерывных SMS-сообщений или телефонных звонков.
SMS-сообщения или электронные письма, отправляемые потребителям, являются прямой почтовой рассылкой, а не рекламой. Прямая почтовая рассылка – это информация, заказанная потребителем, отправленная потребителю по почте или электронным письмом, именная, т.е. эта информация не предназначена для широкой публики. Кроме того, отправка прямой почтовой рассылки требует предварительного согласия потребителя.
Хотя прямая почтовая рассылка не подпадает под действие закона о рекламе, права потребителей все же защищены Законом о защите прав потребителей. Закон о защите прав потребителей запрещает, среди прочего, использование агрессивных методов торговли.
Агрессивным методом торговли считаются действия продавца, при которых в том числе путем чрезмерного влияния значительно или с большой вероятностью наносится ущерб свободе выбора рядового потребителя, и под его влиянием потребитель принимает или может принять решение о сделке, чего он в противном случае не сделал бы. Приемами агрессивной торговой стратегии считаются отправка агрессивного кредитного предложения потребителю в рамках особых обстоятельств или текущих событий; особые обстоятельства могут быть связаны с использованием сложной экономической ситуации потребителя - например, приглашение взять кредит для оплаты счетов за электроэнергию или купить подарки на день рождения или Рождество; текущие события — влияние кредиторов, которые побуждают потребителей брать кредит, чтобы отпраздновать определенное событие до его наступления. Такими событиями могут быть, например, Иванов день, день рождения, достойный летний отдых, проходящее в Эстонии международное мероприятие и т. д.
Чрезмерное давление на потребителя с тем, чтобы он завершил заявку на получение кредита, если она осталась незавершенной, проявляется в том, что, если потребитель начинает подавать кредитору заявку на получение кредита, но по какой-либо причине оставляет ее незавершенной, кредитор начинает повторно связываться с потребителем, например, посредством телефонных звонков, СМС-сообщений или электронной почты и узнавать, почему заявка на кредит не была подана. Подобные действия кредитора могут иметь признаки агрессивной торговой стратегии, использование которой запрещено.
"Просим всех, кто сталкивался с вышеупомянутой деятельностью кредиторов, сообщить об этом в TTJA по электронной почте info@ttja.ee, предоставив скриншоты, на которых также можно распознать имя кредитора",- сообщила во вторник в пресс-релизе пресс-служба TTJA.