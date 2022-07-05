В Италии из-за засухи объявлено чрезвычайное положение

Засуха в районах, расположенных в долине реки По, стала самой сильной за последние 70 лет. От нее сейчас страдают регионы, в которых производится около трети всей сельскохозяйственной продукции Италии, в том числе - знаменитая пармская ветчина, пишет DW.

По данным крупнейшего в стране объединения фермеров Coldiretti, засуха представляет собой угрозу для более чем 30 процентов сельскохозяйственного производства и половины животноводческих хозяйств в долине По.

Сокращение производства энергии на ГЭС

На данный момент уровень воды в озерах Лаго-Маджоре и Гарда значительно ниже, чем обычно в это время года. Тибр, протекающий через Рим, также маловоден. Некоторые города, например, Верона, из-за засухи уже ограничивают потребление жителями питьевой воды.

Еще одним последствием катаклизма стало сокращение производства электроэнергии на гидроэлектростанциях, расположенных в горах на севере страны. Обычно они обеспечивают почти пятую часть электроэнергии, потребляемой в Италии.