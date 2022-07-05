На грунтовых кортах теннисного центра "Калев" в Таллинне продолжается чемпионат Эстонии по теннису, сообщает rus.err.
Марк Лайал вышел в четвертьфинал чемпионата Эстонии по теннису
Марк Лайал вышел в четвертьфинал чемпионата Эстонии по теннису
Главный фаворит турнира, первая ракетка Эстонии Марк Лаял одержал уверенную победу над Матиасом Темпелем - 6:1, 6:1.
За выход в полуфинал Лаял сразится с Йоханнесом Сеэманном.
Девятикратный чемпион Эстонии Владимир Иванов на этот раз от участия в турнире отказался.