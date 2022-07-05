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Марк Лайал вышел в четвертьфинал чемпионата Эстонии по теннису

rus.postimees.ee
Марк Лайал вышел в четвертьфинал чемпионата Эстонии по теннису
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Марк Лайал.
Марк Лайал. Фото: Foto: Karl Toomsoo

На грунтовых кортах теннисного центра "Калев" в Таллинне продолжается чемпионат Эстонии по теннису, сообщает rus.err.

Главный фаворит турнира, первая ракетка Эстонии Марк Лаял одержал уверенную победу над Матиасом Темпелем - 6:1, 6:1.

За выход в полуфинал Лаял сразится с Йоханнесом Сеэманном.

Девятикратный чемпион Эстонии Владимир Иванов на этот раз от участия в турнире отказался.

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