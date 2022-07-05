На следующей неделе изменится автобусный маршрут №3

«Изменение автобусного маршрута номер 3 происходит в связи с планом изменить организацию дорожного движения в Кесклинне и Пыхья-Таллинне, чтобы снизить нагрузку на узкие улицы Каламая и сформировать лучшие условия для велосипедистов, - пояснил вице-мэр Андрей Новиков. – Поскольку новая схема движения не позволяет совершать правый поворот с улицы Сууртюки на Раннамяэ-теэ, автобус будет двигаться через противоположную часть Старого города, то есть через бульвар Каарли и Тоомпуйестеэ. Также возникнет прямое сообщение между Балтийским вокзалом и площадью Вабадузе, о чем просили многие горожане на протяжении долгого времени».

В направлении Рандла с 11 июля автобус маршрута номер 3 будет идти через улицы Койду, Вана-Лыуна, Техника, Веэренни, Лийвалайа, Лаутери, бульвар Рявала, Каубамая, бульвар Эстония, бульвар Каарли, Тоомпуйестеэ, Раннамяэ-теэ, бульвар Пыхья, Соо, Тёэстузе, Копли, Сыле и Мадала. Новая часть маршрута проходит от улицы Каубамая до Раннамяэ-теэ.

Остановки в направлении Рандла будут следующие: «Китсекюла», «Варре», «Ыйльме», «Веэренни», «Лийвалайа», «Отель Олимпия», «Каубамая», «Эстония», «Вабадузе вяльяк», «Тынисмяги», «Отель Таллинн», «Тоомпарк», «Балтийский вокзал», «Горхолл», «Каламая», «Кунгла», «Вольта», «Эрика», «Карьямаа», «Тёэстузе», «Малева», «Лыйме», «Мадала», «Кари», «Рандла».

На маршруте в этом направлении пропадут остановки «Кивисилла», «Пронкси», «Хобуяама», «Мере пуйестеэ», ближайшими остановками будут «Каубамая» и «Эстония».

В направлении Вана-Лыуна маршрут будет следующим: Мадала, Рандла, Кари, Сыле, Копли, Тёэстузе, Вана-Каламая, Нийне, б. Пыхья, Сууртюки, Раннамяэ-теэ, Тоомпуйестеэ, бульвары Каарли и Эстония, Театральная площадь, улицы Лембиту, Лийвалайа, Веэренни, Техника. Новая часть маршрута проходит от Раннамяэ-теэ до бульвара Эстония.

В направлении Вана-Лыуна на маршруте будут остановки: «Рандла», «Пульгуранна», «Кари», «Мадала», «Лыйме», «Малева», «Тёэстузе», «Карьямаа», «Эрика», «Вольта», «Кунгла», «Каламая», «Пыхья пуйестеэ», «Балтийский вокзал», «Адамсони», «Вабадузе вяльяк», «Эстония», «Кескхайгла», «Лийвалайа», «Веэренни», «Ыйльме», «Варре», «Китсекюла».

На этом направлении не будет остановок: «Горхолл», «Мере пуйэстеэ», «Лайкмаа», ближайшая остановка – «Эстония».