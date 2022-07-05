Перепись: эстонцы и финны – единственные в мире, кто моется в сауне

По состоянию на момент переписи, то есть на 31 декабря 2021 года, в Эстонии насчитывалось 737 873 жилых помещения, включая частные и многоквартирные дома, помещения совместного проживания и другие жилищные единицы. Из всех учтенных жилых помещений 557 146 (76 процентов) населены, то есть в них проживал хотя бы один постоянный житель, а 175 690 (24 процента) не имеют постоянных жителей. Доля ненаселенных жилых помещений выросла: в 2000 году – было населено 87 процента жилых помещений, в 2011 году – 84 процента.

«Эти цифры говорят о том, что люди приобрели, например, дачи и другую недвижимость, в которой фактически не живут постоянно. В то же время в это число входят и жилые дома, которые, например, согласно строительному регистру готовы, но по факту еще не заселены», — пояснила ведущий аналитик Департамента статистики Терье Трасберг.

Руководитель проекта переписи населения Департамента статистики Лийна Осила отметила, что по сравнению с предыдущей переписью количество жилых помещений с постоянным проживанием увеличилось в Эстонии на 2,2 процента. «В целом качество жилья жителей Эстонии улучшилось во всех отношениях. Увеличилось количество жилья с водоснабжением, возможностями для мытья, туалетом и центральным отоплением. Все более популярным становится проживание в частных домах», – сказала Осила.

Самые большие многоквартирные дома находятся в Нарве