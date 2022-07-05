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В Вырумаа утонул мужчина, отправившийся купаться в озере

rus.postimees.ee
В Вырумаа утонул мужчина, отправившийся купаться в озере
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Снимок иллюстративный
Снимок иллюстративный Фото: Marko Saarm

Вчера в 20:39 в Центр тревоги поступило сообщение о пропаже человека около озера Кирикумяэ в волости Выру. Пропавшего мужчину искали с воздуха с помощью дрона и на воде с помощью лодки, сообщил представитель Лыунаского спасательного центра.

В 21:17 спасатели, прощупывая дно озера, обнаружили утонувшего 69-летнего мужчины в тридцати метрах от берега.

Спасатели настоятельно рекомендуют людям с плохими навыками плавания и физической подготовкой во время купания держаться поближе к берегу. Если вы попадете в беду, ваши спутники смогут помочь вам, и у берега больше шансов спастись.

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