Вчера в 20:39 в Центр тревоги поступило сообщение о пропаже человека около озера Кирикумяэ в волости Выру. Пропавшего мужчину искали с воздуха с помощью дрона и на воде с помощью лодки, сообщил представитель Лыунаского спасательного центра.
В Вырумаа утонул мужчина, отправившийся купаться в озере
В Вырумаа утонул мужчина, отправившийся купаться в озере
В 21:17 спасатели, прощупывая дно озера, обнаружили утонувшего 69-летнего мужчины в тридцати метрах от берега.
Спасатели настоятельно рекомендуют людям с плохими навыками плавания и физической подготовкой во время купания держаться поближе к берегу. Если вы попадете в беду, ваши спутники смогут помочь вам, и у берега больше шансов спастись.
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