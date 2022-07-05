Допуск к гостайне: эстонский дипломат судится с КаПо

«Я проработал в дипломатической службе Эстонии 30 лет, и до весны 2021 года мне восемь раз продлевали доступ к гостайне как минимум на уровне "секретно", - сказал BNS Кулль. - Я посвятил эти годы служению Эстонской Республике и подтверждаю, что не давал никаких оснований ни по существу, ни с формальной точки зрения для отказа мне в продлении допуска к государственной тайне. Допуск к гостайне мне необходим для выполнения дипломатических служебных обязанностей. После того, как 18 мая 2021 года КаПо приняла решение не продлевать мне допуск к гостайне, я был отозван в МИД со своего места службы в Париже, куда решением президента был назначен послом во Франции и при ОЭСР. Я убежден, что это большая ошибка, и я хочу защитить свои права».