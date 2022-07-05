Как представители ЛГБТ воюют на фронте и защищают Украину

Очень многие говорят: «Ты же хотел поехать на фронт, ты хотел пойти в армию, ты хотел воевать, ты осознано пошел на смерть», – это все полный бред, никто не хочет умирать, никто не хочет воевать, никто не хочет сидеть в окопах, никто не хочет здесь быть. Все хотят наслаждаться своей мирной жизнью, но мы не выбирали эту ситуацию, поэтому если мы хотим наслаждаться своей жизнью в будущем – мы должны ее отвоевать.

Борис Хмелевский Фото: Из личного архива Бориса Хмелевского

– Как вы решились на свой каминг-аут в военной части и как реагирует на это побратимы?

– На самом деле люди, которые идут воевать, они не боятся уже ничего, у тебя нету времени для глупых мыслей и страхов – война очень меняет твое ощущение мира.

Не было такого момента, чтобы я стал на табуретку и признался своим побратимам в своей ориентации, я просто не скрывал ни от кого эту информацию. Я часто даю интервью о ЛГБТ-комьюнити и пишу посты на эту тему в социальных сетях, поэтому не сложно понять по моей жизни в интернете, кто я и в чем моя особенность.