Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду решил продать свой самолет Gulfstream G200 за 20 млн фунтов стерлингов, сообщает sportbox со ссылкой на The Sun.
Очень маленький. Роналду решил продать свой самолет
Очень маленький. Роналду решил продать свой самолет
Футболист приобрел самолет в 2015 году и использует его для регулярных перелетов в Португалию. Нападающий также часто летал на нем в отпуск по Европе со своей спутницей Джорджиной Родригес и их детьми. И хотя воздушное судно может вместить от восьми до десяти человек, Роналду ищет модель побольше.
Самолет Gulfstream G200 был выпущен в 2011 году в количестве всего 250 экземпляров. Максимальная скорость составляет 900 км/ч, лайнер оснащен всеми удобствами, включая Wi-Fi, телефон, факс, электрическую духовку, микроволновую печь, холодильник и стерео-систему.
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