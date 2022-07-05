Очень маленький. Роналду решил продать свой самолет

Футболист приобрел самолет в 2015 году и использует его для регулярных перелетов в Португалию. Нападающий также часто летал на нем в отпуск по Европе со своей спутницей Джорджиной Родригес и их детьми. И хотя воздушное судно может вместить от восьми до десяти человек, Роналду ищет модель побольше.