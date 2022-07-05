В Пярну после коронапаузы вновь пройдут оперные дни

Польский оперный театр изначально должен был приехать в Пярну два года назад. И вот, наконец, после снятия ограничений гастроли состоятся, в летнюю столицу вновь вернется фестиваль. Оперный праздник продлится три дня и завершится торжественным гала-концертом, который проведет известная эстонская телеведущая Ану Вяльба.

Польская королевская опера, ставшая главным исполнителем 14-х Дней оперы в Пярну, является одним из самых молодых театров страны, который работает в здании с богатыми оперными традициями – в бывшей летней резиденции полькой королевской семьи (Łazienki Królewskie). Это один из немногих сохранившихся до наших дней оригинальных европейских придворных театров XVIII века. Польская королевская опера, основанная в 2017 году, стала популярна благодаря постановкам опер Моцарта и сочинений польских композиторов, что было учтено и при отборе спектаклей на Дни оперы в Пярну.

В эстонской летней столице польский театр готов продемонстрировать свой высокий класс, представив вниманию публики бессмертное творение Моцарта «Дон Жуан» (7 июля) и «Страшный двор» Станислава Монюшко (8 июля), ранее не исполнявшийся в Эстонии. Дни оперы в Пярну по традиции завершатся торжественным гала-концертом и ужином.

Польская королевская опера, «Страшный двор» Станислава Монюшко. Фото: Mirosław Pietruszyński

Проводимые раз в два года Дни оперы в Пярну организует Eesti Kontsert при поддержке властей Пярну, посольства Польши в Таллинне и фонда «Капитал культуры». Приезд Королевской оперы Польши в Пярну софинансируется за счет программы Inspiring Culture Министерства культуры и национального наследия Польши.