С ветерком, но по одному ⟩ Bolt разрабатывает решение, которое не позволит кататься вдвоем на одном электросамокате

По словам руководителя сектора электросамокатов Bolt в странах Балтии Эймантаса Балты, езда вдвоем и неправильная парковка являются одними из основных проблем, связанных с безопасностью дорожного движения.

По словам представителя фирмы, Bolt — это первый поставщик услуг по аренде электросамокатов, разрабатывающий функцию, которая может определять, катается человек один или нет: «Это разработанная нашими инженерами система, которая регистрирует внезапные изменения веса пользователя во время езды на самокате. Это инновационное решение для всех операторов электросамокатов, поэтому мы также подали ходатайство о получении патента».

Оповещение, если на одном электросамокате едут двое. Фото: Bolt

Также тестируется функция обнаружения неправильно припаркованных самокатов. «Наше основанное на искусственном интеллекте решение может в реальном времени регистрировать, припаркован электросамокат правильно или нет. Например, если он перегораживает тротуар, велосипедную дорожку или выход из здания, наша система может это определить. После этого мы отправляем пользователю сообщение о нарушении правил вместе с инструкцией, как правильно парковаться», - объяснил Балта.

Оповещение о неправильной парковке. Фото: Bolt

Обе функции работают с июня, и, по сообщению Bolt, их планируется продолжить использовать до конца сезона.

Кроме того, пользователи электросамокатов Bolt сразу же после начала поездки защищены страховкой двух типов. Страхование от несчастных случаев страхует водителя от возможных серьезных травм, а страхование общей гражданской ответственности покрывает ущерб, причиненный третьему лицу во время езды на самокате Bolt. Обе страховки действительны при условии, что водитель не нарушил условия использования Bolt или правила дорожного движения.