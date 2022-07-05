Неизвестные разрушили несколько цветочных клумб на мемориале с братской могилой советских солдат в центре Раквере, оставив на месте букву Z. Rus.Postimees собрал всю доступную информацию по новому ЧП с советским мемориальным наследием.
Фотофакт ⟩ Кто расколол в Раквере клумбы на могиле советских солдат?
Сообщение о новом акте вандализма в отношении советских мемориалов появилось в понедельник в местном facebook-паблике «замечено в Раквере». Судя по опубликованным фото, вандал разбил клумбы, установленные вокруг стелы недалеко от городского стадиона, погнул фонари для свечей и оставил картинку в цветах национального флага Украины с подписью «Zа мир без путинизма!».
«Сообщение о вандализме поступило в Департамент полиции и погранохраны в понедельник вечером в 20:30, после чего полицейский патруль выехал на место для проверки. Выяснилось, что памятник не пострадал, но горшки с цветами были испорчены. Для выяснения обстоятельств происшествия полиция начала производство по делу о проступке для установления личности преступника», - сообщает Postimees.
Полиция проинформировала о случившемся городское собрание Раквере, чтобы самоуправление могло привести в порядок окрестности мемориала. Известно, что в братской могиле около стелы захоронены останки примерно 80 человек, погибших во время Второй мировой войны. В основном это перезахоронения погибших, останки которых были собраны со всего Ляэне-Вирумаа.
Минувшей весной на фоне войны Путина с Украиной возникла публичная дискуссия о необходимости переноса советского мемориала из центра Раквере. Городские власти в июне обсуждали возможное решение вопроса, но конкретики пока нет.
Стоит отметить несколько очевидных странностей этого инцидента. Буква «Z», которую использовал вандал в оставленной на месте табличке, с момента военного нападения Вооруженных сил РФ на Украину в конце февраля 2022 года ассоциируется с военной агрессией Кремля. Противниками войны и всего, что ассоциативно связано в «советским наследием», буква «Z» не используется.
Кроме того, публикацию с фотографиями сделал пользователь «Андрей Новиков», аккаунт которого появился в Facebook только в мае 2022 года. В аккаунте нет фотографий мужчины, и есть всего две записи. Помимо разбитых клумб, Новиков ранее опубликовал фото ямы на асфальте. Среди друзей пользователя есть паблик «Настоящий шансон», где публикуются «песни, в которых больше правды жизни». Также автор скандальных фото с разбитыми клумбами подписан на паблик ветеранов войны в Афганистане «Интернационалист». Людей-друзей у автора публикации о вандализме в Раквере всего двое. На фото они пьют водку и ездят на мотоциклах.
При этом автор поста бездоказательно обвинил в случившемся украинцев, которые приехали в Эстонию после начала войны. И автор, и комментаторы высказываются за депортацию приезжих. Связаться с пользователем нашей редакции не удалось.
В 2022 году это уже не первое ЧП с памятниками советской эпохи. В конце апреля была атакован мемориал, известный, как «бронзовый солдат» на военном кладбище Таллинна. Сын депутата Рийгикогу попытался сточить один из орденов на груди металлической скульптуры, изображающей советского солдата. Мужчине грозил год тюрьмы, но он отделался денежным штрафом. На этом фоне все организованные мероприятия в честь годовщины победы советской армии 9 мая были отменены.