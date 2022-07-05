Фотофакт ⟩ Кто расколол в Раквере клумбы на могиле советских солдат?

Полиция проинформировала о случившемся городское собрание Раквере, чтобы самоуправление могло привести в порядок окрестности мемориала. Известно, что в братской могиле около стелы захоронены останки примерно 80 человек, погибших во время Второй мировой войны. В основном это перезахоронения погибших, останки которых были собраны со всего Ляэне-Вирумаа.



Минувшей весной на фоне войны Путина с Украиной возникла публичная дискуссия о необходимости переноса советского мемориала из центра Раквере. Городские власти в июне обсуждали возможное решение вопроса, но конкретики пока нет.



Стоит отметить несколько очевидных странностей этого инцидента. Буква «Z», которую использовал вандал в оставленной на месте табличке, с момента военного нападения Вооруженных сил РФ на Украину в конце февраля 2022 года ассоциируется с военной агрессией Кремля. Противниками войны и всего, что ассоциативно связано в «советским наследием», буква «Z» не используется.



Кроме того, публикацию с фотографиями сделал пользователь «Андрей Новиков», аккаунт которого появился в Facebook только в мае 2022 года. В аккаунте нет фотографий мужчины, и есть всего две записи. Помимо разбитых клумб, Новиков ранее опубликовал фото ямы на асфальте. Среди друзей пользователя есть паблик «Настоящий шансон», где публикуются «песни, в которых больше правды жизни». Также автор скандальных фото с разбитыми клумбами подписан на паблик ветеранов войны в Афганистане «Интернационалист». Людей-друзей у автора публикации о вандализме в Раквере всего двое. На фото они пьют водку и ездят на мотоциклах.

