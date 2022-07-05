Представившиеся банковскими работниками мошенники вновь завладели крупными суммами

В первом случае потерпевший в ходе беседы с так называемыми работниками мобильного оператора и банка предоставил данные для входа в его интернет-банк, а позже обнаружил, что с его счета на неизвестный счет переведено почти 5000 евро, сообщила во вторник пресс-служба Пыхьяской префектурыы.

Во втором случае потерпевшему позвонили якобы из банка, сообщив, что на его имя взят кредит, и для разрешения ситуации он должен был ввести PIN-коды в свой Smart-ID. Позже потерпевший обнаружил, что с введением кодов от его имени был взят кредит и на неизвестный счет ушли почти 4000 eвро.