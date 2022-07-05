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Представившиеся банковскими работниками мошенники вновь завладели крупными суммами

BNS
Представившиеся банковскими работниками мошенники вновь завладели крупными суммами
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Снимок иллюстративный
Снимок иллюстративный Фото: Shutterstock

Пыхьяская префектура в понедельник возбудила два уголовных дела в отношении мошенников, представившихся банковскими работниками и выудивших у своих жертв в общей сложности почти 9000 евро.

В первом случае потерпевший в ходе беседы с так называемыми работниками мобильного оператора и банка предоставил данные для входа в его интернет-банк, а позже обнаружил, что с его счета на неизвестный счет переведено почти 5000 евро, сообщила во вторник пресс-служба Пыхьяской префектурыы.

Во втором случае потерпевшему позвонили якобы из банка, сообщив, что на его имя взят кредит, и для разрешения ситуации он должен был ввести PIN-коды в свой Smart-ID. Позже потерпевший обнаружил, что с введением кодов от его имени был взят кредит и на неизвестный счет ушли почти 4000 eвро.

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