Алар Карис не считает правильным полный разрыв отношений между Москвой и Западом

По словам Кариса, посол Эстонии в Москве должен продолжать свою работу, пишет: "До тех пор, пока это возможно, это должно быть сделано. Это также стало одной из причин, по которой я аккредитовал здесь (в Эстонии - прим.) российского посла. Чтобы не было ситуации, когда нашего посла отзывают из [Москвы]".

По его словам, с помощью посольства можно получать информацию о происходящем в соседней стране, чтобы хоть немного улавливать происходящее, например, настроения людей.