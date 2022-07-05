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Алар Карис не считает правильным полный разрыв отношений между Москвой и Западом

rus.postimees.ee
Алар Карис не считает правильным полный разрыв отношений между Москвой и Западом
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Алар Карис
Алар Карис Фото: Ints Kalnins

Президент Эстонии Алар Карис не считает правильным полный разрыв отношений между Москвой и Западом, но полагает, что общение не должно проходить на уровне глав государств, пишет Rus.ERR.

По словам Кариса, посол Эстонии в Москве должен продолжать свою работу, пишет: "До тех пор, пока это возможно, это должно быть сделано. Это также стало одной из причин, по которой я аккредитовал здесь (в Эстонии - прим.) российского посла. Чтобы не было ситуации, когда нашего посла отзывают из [Москвы]".

По его словам, с помощью посольства можно получать информацию о происходящем в соседней стране, чтобы хоть немного улавливать происходящее, например, настроения людей.

Говоря о санкциях против России, Карис сказал, что за их выполнением необходимо более внимательно следить, а также следует оценить, каков их долгосрочный эффект: "Некоторые санкции могут не иметь эффекта, поэтому, может быть, ту или иную меру следует вообще отменить".

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