На внеочередном заседании парламентской социальной комиссии несколько часов спорили о тоь, почему правительство решило прекратить финансирование проектов Таллиннской больницы и медицинского вертолета из запланированных средств плана восстановления Европейского союза. По словам руководителя Ляэне-Таллиннской центральной больницы Аркадия Попова, работники очень ждали новую больницу и теперь демотивированы, пишет Postimees.
Для подписчиков
Попов: медицинские работники демотивированы
Попов: медицинские работники демотивированы
На заседании комиссии Попов сказал, что решение правительства в отношении Таллиннской больницы останавливает все развития: «Все развития, которые мы могли бы запланировать, затормозились, поскольку у нас нет помещений, куда мы могли бы расширяться». Он добавил, что единственным решением является пристройка, которая является очередной крупной инвестицией, но о ней не думали: «Мы ждали появления Таллиннской больницы… Другие крупномасштабные проекты не появятся так быстро».
Ключевые слова