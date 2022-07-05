Попов: медицинские работники демотивированы

На заседании комиссии Попов сказал, что решение правительства в отношении Таллиннской больницы останавливает все развития: «Все развития, которые мы могли бы запланировать, затормозились, поскольку у нас нет помещений, куда мы могли бы расширяться». Он добавил, что единственным решением является пристройка, которая является очередной крупной инвестицией, но о ней не думали: «Мы ждали появления Таллиннской больницы… Другие крупномасштабные проекты не появятся так быстро».