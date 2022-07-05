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Попов: медицинские работники демотивированы

Лоора-Элизабет Ломп
Попов: медицинские работники демотивированы
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Тут должны были построить Таллиннскую больницу. Нарвское шоссе, 129.
Тут должны были построить Таллиннскую больницу. Нарвское шоссе, 129. Фото: Konstantin Sednev

На внеочередном заседании парламентской социальной комиссии несколько часов спорили о тоь, почему правительство решило прекратить финансирование проектов Таллиннской больницы и медицинского вертолета из запланированных средств плана восстановления Европейского союза. По словам руководителя Ляэне-Таллиннской центральной больницы Аркадия Попова, работники очень ждали новую больницу и теперь демотивированы, пишет Postimees.

На заседании комиссии Попов сказал, что решение правительства в отношении Таллиннской больницы останавливает все развития: «Все развития, которые мы могли бы запланировать, затормозились, поскольку у нас нет помещений, куда мы могли бы расширяться». Он добавил, что единственным решением является пристройка, которая является очередной крупной инвестицией, но о ней не думали: «Мы ждали появления Таллиннской больницы… Другие крупномасштабные проекты не появятся так быстро».

По оценке Попова, не стоит забывать и об эмоциональной стороне: «Мы и коллеги из Ида-Таллиннской центральной больницы работали над тем, чтобы однажды реализовать этот крупный проект. Чтобы люди могли начать работать в нормальных условиях и таким образом лучше помогать пациентам».

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