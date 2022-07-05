Финляндия и Швеция получат статус стран-наблюдателей НАТО

Продвигается процесс вступления Финляндии в НАТО. Во вторник, 5 июля, финские и шведские официальные лица подписали в Брюсселе протокол о присоединении к альянсу, пишет Yle.

В официальной церемонии приняли участие министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто. От Швеции участвует глава МИДа Анн Линде.

После подписания договора Финляндия и Швеция получили статус стран-наблюдателей. Это означает, что они могут участвовать в саммитах НАТО, но не могут голосовать.

В качестве наблюдателей их также не затрагивает так называемый пятый параграф, который обязывает страны-члены оказывать поддержку стране альянса, на которую было совершено военное нападение.