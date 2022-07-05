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В Пярну столкнулись два автомобиля Škoda, один перевернулся на крышу

rus.postimees.ee
В Пярну столкнулись два автомобиля Škoda, один перевернулся на крышу
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Сегодня утром в Пярну произошло еще одно ДТП, в результате которого машина перевернулась на крышу, пишет Pärnu Postimees.

ДТП произошло в 10:20 на перекрестке шоссе Рийа и улицы Лайне, где, по первоначальным данным, легковой автомобиль Škoda Kamiq совершал левый поворот и не убедился, что двигавшаяся прямо машина Škoda успевает проскочить. Так произошло столкновение, в результате которого Kamiq перевернулся на крышу. 

Люди серьезно не пострадали, в дальнейшем рассмотрением ущерба будут заниматься страховые компании. 

В Пярну в результате ДТП автомобиль перевернулся на крышу и в прошлую пятницу, когда на перекрестке Таллиннского шоссе, Этитаяте-теэ и Леннувялья-теэ легковой автомобиль Volkswagen врезался в Ford. Тогда тоже никто серьезно не пострадал.

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