В Пярну столкнулись два автомобиля Škoda, один перевернулся на крышу

ДТП произошло в 10:20 на перекрестке шоссе Рийа и улицы Лайне, где, по первоначальным данным, легковой автомобиль Škoda Kamiq совершал левый поворот и не убедился, что двигавшаяся прямо машина Škoda успевает проскочить. Так произошло столкновение, в результате которого Kamiq перевернулся на крышу.

Люди серьезно не пострадали, в дальнейшем рассмотрением ущерба будут заниматься страховые компании.