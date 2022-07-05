Из катафалка на дорогу посреди города вывалился гроб с телом

Анонимный источник рассказал, что обгонял машину, когда заметил, что посреди дороги стоит гроб с открытой крышкой, тело наполовину вывалилось из гроба, вокруг разбросаны венки.

Он добавил, что рядом с гробом нет ни машин, ни людей: «Кажется, что в дороге гроб выпал, а водитель не заметил случившегося и поехал дальше».

Член правления похоронного бюро «Hingesaatjad» Михкель Раудсепп признал, что этот заслуживающий сожаления случай действительно произошел, но анонимный источник сильно преувеличил: «Такое действительно произошло, что гроб выпал из машины, но такого, чтобы тело вывалилось из гроба, не было. Гроб был совершенно целый. Кроме того, на этих похоронах не было цветов, поэтому то, что цветы и венки валялись по дороге, неправда».

«На повороте открылась дверь. Причиной стала жаркая погода, которая повлияла на замок, поэтому закрыть дверь нормально не получилось. Также водитель управлял конкретно этой машиной впервые. Совпадение нескольких неприятных обстоятельств», - добавил Раудсепп.

«Этот случай, конечно, заслуживает сожаления, но люди ошибаются, а несчастные случаи происходят», - объяснил он.