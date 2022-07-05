Жители Таллинна хотят, чтобы город был более зеленым, удобным для велосипедистов и пешеходов, сообщили во вторник организаторы опроса.
Опрос: жители Таллинна хотят видеть столицу зеленой
Организаторы проекта совместной деятельности, охватывающего несколько городов Европы, обратились к жителям Таллинна с просьбой высказать свои предложения о том, как сделать воздух в городе чище. Опрос, проведенный при посредничестве Академии электронного управления, показал, что для снижения уровня загрязнения воздуха люди в первую очередь хотят иметь больше возможностей для пеших и велосипедных прогулок, а также больше парков, деревьев и других зеленых насаждений.
Чтобы уменьшить влияние транспорта как одного из крупнейших загрязнителей воздуха, жители Таллинна предложили ряд способов развития легкого транспорта: от расширения велосипедных дорожек и повышения удобства и безопасности движения пешеходов и велосипедистов до создания бульвара без автомобилей. Также было предложено снизить ограничения скорости для автомобилей, ограничить использование шипованных шин и улучшить организацию общественного транспорта. Были популярны и предложения добавить в городское пространство парки, деревья, кусты и островки зеленых насаждений, которые связывали бы загрязнение от автомобилей.
«Важно, чтобы те, кто занимается созданием городского пространства и правил, прислушивались и были открыты к тому, что чувствуют люди, которые живут здесь каждый день, как они воспринимают окружающую среду и что могло бы улучшить качество их жизни. Слушать друг друга – это путь к принятию лучших решений – такова суть проектов совместной деятельности», – говорит региональный руководитель Академии электронного управления Кристина Рейнсалу, объясняя идею транснационального проекта совместной деятельности Co-deciding Europe.
Когда мы вдыхаем загрязненный воздух, загрязняющие вещества попадают в наши легкие, а также в кровь и через нее во внутренние органы, например, в головной мозг. Это может привести к серьезным проблемам со здоровьем, таким как астма, сердечно-сосудистые заболевания и даже рак, а также к снижению качества и продолжительности жизни. Особенно чувствительны к ядовитому воздуху такие уязвимые группы, как дети, беременные, люди с хроническими заболеваниями и пожилые люди.
По данным Всемирной организации здравоохранения, или ВОЗ, ежегодно в Европейском союзе из-за загрязнения воздуха преждевременно умирают около 420 000 человек (ВОЗ, 2021). В Эстонии влияние загрязнения воздуха на здоровье изучается под руководством доцента кафедры гигиены окружающей среды Тартуского университета Ханса Орру уже около 15 лет. В научной статье, недавно опубликованной в журнале Environments, сообщается, что дни с более высоким, чем обычно, загрязнением воздуха также увеличивают смертность как среди детей, так и среди пожилых людей в Таллинне.
Представители Академии электронного управления, TalTech, Эстонского центра экологических исследований и Таллиннского департамента окружающей среды и коммунального хозяйства приняли участие в общественном обсуждении чистоты воздуха в Таллинне, где также обсуждались предложения, представленные жителями города.
«Несмотря на то, что в целом станции мониторинга в Таллинне уже более 10 лет не фиксировали превышений пределов европейских норм загрязнения воздуха, ситуация с качеством воздуха в разных частях города различна, причем наиболее проблемными являются центр города и районы с централизованным теплоснабжением, таким как Нымме. Также необходимо повысить эффективность системы мониторинга, – пояснила необходимость обратить внимание на проблему загрязнения воздуха проректор «зеленого переворота» TalTech Хелен Соовяли-Сеппинг. По ее словам, менталитет «зеленого города» не сочетается, например, с объявлениями, рекомендующими жителям по возможности не ходить по улицам во время весеннего сезона уборки улиц из-за плохого качества воздуха. – Мы можем взять пример с наших северных соседей, где уборка улиц организована более экологично и безопасно для здоровья, а пыль и песок неделями не летают в воздухе. Также многое предстоит сделать на уровне правил и повышения осведомленности – например, мы можем повысить осведомленность о требовании правил дорожного движения, согласно которому двигатель стоящего автомобиля не должен работать на дворовой территории или в жилой зоне более двух минут. Во время ожидания или работы в стоящем автомобиле двигатель часто оставляют включенным на более длительное время, что приводит к выбросу загрязняющих веществ в воздух».
«Таллиннский департамент окружающей среды и коммунального хозяйства при уборке улиц использует наилучшую возможную технику, – прокомментировал руководитель отдела Таллиннского департамента окружающей среды и коммунального хозяйства Арво Кяэрд. По его словам, одним из приоритетов департамента является введение в Таллинне использования ламельных шин. – При поддержке KIK большая часть автобусного парка, обслуживающего общественный транспорт Таллинна, переведена на биометан. В будущем будут предприняты усилия для ускорения внедрения водородных автобусов».
Проект совместной деятельности по чистоте воздуха Co-deciding Europe будет реализован в течение 2022 года, и помимо Таллинна в нем примут участие пять европейских городов: Афины, Рига, Лиссабон, Бургас и Будапешт. Жители Таллинна представили около 60 предложений по улучшению чистоты воздуха, и до 15 июля их можно добавлять и оценивать на платформе совместной деятельности. В ходе проекта на основе полученных идей с привлечением экспертов будут внесены предложения лицам, определяющим политику, и городской управе.
В Эстонии мероприятия по совместной деятельности осуществляет Академия электронного управления Эстонии. Проект Co-deciding Europe поддерживается Исландией, Лихтенштейном и Норвегией через фонд поддержки регионального сотрудничества EEA и Norway Grants.