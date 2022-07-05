Опрос: жители Таллинна хотят видеть столицу зеленой

Когда мы вдыхаем загрязненный воздух, загрязняющие вещества попадают в наши легкие, а также в кровь и через нее во внутренние органы, например, в головной мозг. Это может привести к серьезным проблемам со здоровьем, таким как астма, сердечно-сосудистые заболевания и даже рак, а также к снижению качества и продолжительности жизни. Особенно чувствительны к ядовитому воздуху такие уязвимые группы, как дети, беременные, люди с хроническими заболеваниями и пожилые люди.

По данным Всемирной организации здравоохранения, или ВОЗ, ежегодно в Европейском союзе из-за загрязнения воздуха преждевременно умирают около 420 000 человек (ВОЗ, 2021). В Эстонии влияние загрязнения воздуха на здоровье изучается под руководством доцента кафедры гигиены окружающей среды Тартуского университета Ханса Орру уже около 15 лет. В научной статье, недавно опубликованной в журнале Environments, сообщается, что дни с более высоким, чем обычно, загрязнением воздуха также увеличивают смертность как среди детей, так и среди пожилых людей в Таллинне.

Представители Академии электронного управления, TalTech, Эстонского центра экологических исследований и Таллиннского департамента окружающей среды и коммунального хозяйства приняли участие в общественном обсуждении чистоты воздуха в Таллинне, где также обсуждались предложения, представленные жителями города.