Разговор с бывшим первым заместителем командующего Сил Специальных операций ВСУ, генералом армии Сергеем Кривоносом получился, как всегда, непростым. Я бы сказал, что это всегда не очень приятный, но полезный холодный душ, необходимый для понимания ситуации. С одной стороны, Кривонос ярый сторонник вступления Украины в НАТО и лично отстаивает внедрение системы территориальной обороны (ТРО) по принципу Кайтселийта. С другой стороны, он также жестко критикует нынешнее политическое руководство Украины за принятие некоторых решений.
Критично настроенный украинский генерал: недооценка врага – самая страшная ошибка на войне
В частности, до 24 февраля генерал Кривонос нещадно критиковал президента Зеленского за затягивание с реформой ТРО и вялое внедрение многих программ перевооружения армии, что напрямую, по мнению генерала, влияет на обороноспособность страны. Но все-таки Кривонос сознательно нарушает принятый в Украине негласный запрет на критику центральной власти в военное время, поскольку считает, что преступные решения могут привести к тяжелым последствиям. В любом случае, мы считаем своим долгом давать альтернативную точку зрения о событиях в Украине.
- Как вы оцениваете результаты совещания министров обороны НАТО, так называемый Рамштайн-3?
- То, что наши западные партнеры готовы и дальше нам давать вооружение – это очень хорошо. Но все-таки мы не должны успокаивать себя, что все нам будут давать долго. Нам нужно вспомнить, что у нас есть собственный оборонно-промышленный комплекс и руководство государственных оборонных предприятий получает немалые зарплаты, чтобы танки и пушки выходили с конвейера.
Заявления советника главы офиса президента Михаила Подоляка про тысячу пушек, две тысячи БТРов, БМП и другой техники вызывают у военных недоумение. У тех военных, которые имеют хоть какое-то соответствующее образование. Вы же понимаете, что это не проблема – получить тысячу пушек. Но эту тысячу расчетов нужно подготовить, а лучше, чтобы этих расчетов было минимум в два раза больше, чтобы люди могли отдыхать, пока оружие будет работать. Если брать в среднем, то нам необходимо подготовить 10 тысяч солдат для работы с этими пушками.
Кроме того, к пушкам нам нужны снаряды. Это 60 тысяч снарядов из расчета одного боекомплекта. А кто их будет изготавливать и где их столько брать? А ведь нам не один боекомплект нужен и не два, мы же собираемся освобождать свои земли. Счет идет на миллионы снарядов. Кто их нам даст в такое короткое время? Даже НАТО не способно в таком количестве нам все поставлять. Зачем об этом говорить? Да, нам будут что-то давать, но пока не заработает собственное производство, толку не будет.
- Что может сделать государство?
- В январе этого года Верховная Рада отклонила выделение на оборону дополнительных 50 миллиардов гривен (22 февраля Рада таки поддержала этот законопроект с подачи президентской фракции «Слуга народа»). Сколько мы могли на эти деньги заказать ракет типа «Ольха» и «Нептун» (системы крылатых ракет производства киевских оборонных предприятий КБ «ЛУЧ» и ГП «Артем») с дальностью поражения врага на 120 километров? А сейчас мы радуемся, что нам дают «Хаймарсы», которые имеют дальность на 60 километров. Хватит есть с ложки, надо вставать и есть самостоятельно.
- Да, но как в условиях полномасштабной войны запустить производство вооружений? - Для этого не надо ничего придумывать. Надо выучить и с т о р и ю предыдущих войн. Посмотреть, что такое «эффект Шпеера», когда нацистская Германия в условиях бомбардировок производила огромное количество снарядов и прочих вооружений. Многие предприятия была разбросаны по разным местам, и это давало определенный результат. Да, у РФ есть ракеты, но россияне, хоть и имеют определенную военную мощь, ракет имеют не такое уж огромное количество, чтобы стрелять в каждую ферму. Нужно рассредоточить производство вооружений по стране. Это надо делать молча, без пиара.
- Некоторая доля этого самого «пиара» помогает успокоить напряжение в обществе, не так ли?
- Что касается соцсетей, то здесь надо поступить очень просто: перестать врать собственному народу и говорить, что у нас все хорошо. Зачем рассказывать, что мы сломили хребет российской армии, если у нас еще далеко не все так радужно? Самая страшная ошибка на войне – это недооценивать врага. Надо рассчитывать свои силы и готовиться к войне с сильным, обученным и обеспеченным врагом, а не рассказывать о непрофессионализме россиян. Да, нужно рассказывать об их жестокости, цинизме, варварстве. Но зачем говорить о том, что они не умеют воевать? Ведь это же не так, они долгое время этому учились и укрепляли свою обороноспособность. А мы все только распродавали и говорили, что на нас никто не нападет. И они умеют быстро учиться, учитывать собственные ошибки. У нас захвачены огромные территории на востоке и юге Украины. И это говорит, что русские все-таки умеют воевать.
- А что тогда надо делать, по вашему мнению?
- Первое – это запустить предприятия оборонно-промышленного комплекса. Нужно также перевести экономику государства на военные рельсы; готовить население к войне и готовить собственную армию и ее систему обеспечения. Это первоочередной комплекс задач, которые нужно решать.
Сергей Кривонос
• Генерал вооруженных сил Украины
• Родился 26 июля 1970 года в Кременчуге. Окончил Киевское высшее общевойсковое командное училище им. Фрунзе
• 2009–2010 – начальник факультета аэромобильных войск и разведки Академии сухопутных войск им. Петра Сагайдачного (Киев)
• 2014 – командующий обороной Краматорского аэродрома
• 2016 –первый заместитель командующего Силами специальных операций ВСУ
• 2019 – заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны
• 2020 – приказом В. Зеленского уволен с должности в СНБО