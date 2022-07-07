Критично настроенный украинский генерал: недооценка врага – самая страшная ошибка на войне

- Что касается соцсетей, то здесь надо поступить очень просто: перестать врать собственному народу и говорить, что у нас все хорошо. Зачем рассказывать, что мы сломили хребет российской армии, если у нас еще далеко не все так радужно? Самая страшная ошибка на войне – это недооценивать врага. Надо рассчитывать свои силы и готовиться к войне с сильным, обученным и обеспеченным врагом, а не рассказывать о непрофессионализме россиян. Да, нужно рассказывать об их жестокости, цинизме, варварстве. Но зачем говорить о том, что они не умеют воевать? Ведь это же не так, они долгое время этому учились и укрепляли свою обороноспособность. А мы все только распродавали и говорили, что на нас никто не нападет. И они умеют быстро учиться, учитывать собственные ошибки. У нас захвачены огромные территории на востоке и юге Украины. И это говорит, что русские все-таки умеют воевать.