«У Марии, которая опубликовала фото, не хватило ума убрать вазон из кадра. Приглядитесь к нижней части. Лавров в Монголии», - пишут пользователи соцсетей, публикуя фотографию встречи главы МИД РФ Сергея Лаврова с президентом Моноголии Ухнаагийном Хурэлсухом, где в центре кадра оказалась ваза с золотой свастикой.
Сергей Лавров и свастика. Антураж переговоров Москвы и Улан-Батора возбудил соцсети
Неоднозначное фото опубликовала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем телеграм-канале 5 июля.
«Переговоры главы российской делегации Сергея Лаврова с президентом Монголии в Улан-Баторе. Для высоких гостей в государственном дворце установлена юрта», - написала Захарова без указания имени главы монгольского государства и акцентирования внимания на центральном элементе с древним символом, который нерукопожатен в Европе и который российская пропаганда использует в своем ключе.
И читателей Захаровой предсказуемо больше всего заинтересовала не суть переговоров Москвы с Улан-Батором, а свастика рядом с Лавровым: «На самоваре свастика, что ли?!», «На горшке свастика, че за прикол?». «На вазе можно, на теле нельзя...», - намекают на практики фильтрационных лагерей для украинских беженцев другие. «В этой свастике совсем другой смысл. Это наш славянский знак. Гитлер испохабил его», - пишут, не стесняясь своего невежества, третьи. Некоторым же ближе черный юмор и троллинг: «Монголия колыбель неонацизма, пора денацифицировать».
Впрочем, среди множества недоумевающих комментаторов нашлись и те, кто попытался разъяснить, что известный солярный символ является одним из национальных символов Монголии с древних времен, задолго до придания ему иных смыслов вождями Третьего рейха.
«Значок свастики присутствует среди хакасских, тувинских и бурятских тамг, и отождествляется учеными с понятием счастья», - пытаются остановить волну возмущения те, кто немного знаком с традициями региона.
Однако отсылки к местным традициям не срабатывают, если регулярно смотреть российское ТВ. «Требую закрыть Захарову на 7 лет за демонстрацию экстремистской нацистской символики! Позор!», - реагируют в заданных российским «правом» параметрах отдельные фанаты геополитики Москвы.
«КоАП РФ (кодекс об административных правонарушениях – прим.ред.) Статья 20.3. «Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики экстремистских организаций, либо иных атрибутики или символики, пропаганда либо публичное демонстрирование которых запрещены федеральными законами». Товарищ майор должен составить административный материал на лицо разместившее это фото», – требуют последовательности от российской правоохранительной системы и другие комментаторы.
«Под знаком свастики встреча? Да, так держать, никаких иллюзий», - примиряет один из читателей Захаровой традиции Монголии и практики нынешних руководителей РФ.
При этом Сергей Лавров на встрече в одной из первых фраз снова заговорил о временах борьбы с германским нацизмом.
«Нас объединяют общая история, боевое братство, выкованное и закаленное в годы борьбы с нацизмом и милитаризмом. Сегодня с г-жой Министром Б.Батцэцэг (глава МИД Монголии – прим.ред.) обсуждали упомянутую Вами задачу о необходимости сделать так, чтобы историческая правда всегда оставалась в памяти и сердцах всех поколений граждан России и Монголии», - заявил на встрече с монгольским президентом Сергей Лавров.
«Визит прошел в теплой и доверительной атмосфере, традиционной для российско-монгольских отношений, подтвердил обоюдную нацеленность на динамичное наращивание взаимодействия в практических областях и углубление координации на мировой арене», - сказано в официальном сообщении МИД РФ по итогам переговоров.
Что же касается нацистских символов и современной символики российской армии, то известный знак с буквой «Z» в том числе использовался нацистами второй мировой войны для обозначения своих подразделений.