Сергей Лавров и свастика. Антураж переговоров Москвы и Улан-Батора возбудил соцсети

Неоднозначное фото опубликовала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем телеграм-канале 5 июля.

«Переговоры главы российской делегации Сергея Лаврова с президентом Монголии в Улан-Баторе. Для высоких гостей в государственном дворце установлена юрта», - написала Захарова без указания имени главы монгольского государства и акцентирования внимания на центральном элементе с древним символом, который нерукопожатен в Европе и который российская пропаганда использует в своем ключе.

И читателей Захаровой предсказуемо больше всего заинтересовала не суть переговоров Москвы с Улан-Батором, а свастика рядом с Лавровым: «На самоваре свастика, что ли?!», «На горшке свастика, че за прикол?». «На вазе можно, на теле нельзя...», - намекают на практики фильтрационных лагерей для украинских беженцев другие. «В этой свастике совсем другой смысл. Это наш славянский знак. Гитлер испохабил его», - пишут, не стесняясь своего невежества, третьи. Некоторым же ближе черный юмор и троллинг: «Монголия колыбель неонацизма, пора денацифицировать».

Впрочем, среди множества недоумевающих комментаторов нашлись и те, кто попытался разъяснить, что известный солярный символ является одним из национальных символов Монголии с древних времен, задолго до придания ему иных смыслов вождями Третьего рейха.